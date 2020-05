«The Wax Pack» raconte un voyage sur la route avec des cartes de baseball – betanewsfr

Par DENNIS WASZAK Jr.

NEW YORK (AP) – Brad Balukjian a déchiré un paquet de cartes de baseball Topps 1986, a mâché le chewing-gum fragile et fragile, puis a planifié un voyage sur la route dont la plupart des amateurs de sport ne pouvaient que rêver.

Le professeur de biologie de l’université s’est mis à rencontrer tous les joueurs dont l’image figurait sur ces vieux morceaux de carton – de Garry Templeton à Rick Sutcliffe en passant par Carlton Fisk – et à voir à quoi ressemblait la vie après le baseball.

« Qu’il s’agisse de musiciens ou d’artistes ou de joueurs de baseball, je suis juste fasciné par ce qui se passe quand ils ont terminé après les projecteurs », a déclaré Balukjian lors d’une interview téléphonique avec l’Associated Press. «J’ai toujours voulu faire quelque chose pour les gars avec qui j’ai grandi. Et j’ai vu le pack comme l’appareil parfait pour obtenir un échantillon aléatoire de joueurs de cette époque. »

Le voyage autofinancé en 2015 a coûté environ 8000 $ et l’a conduit, ainsi que son Honda Accord 2002, dans 30 États sur 11 341 miles en 48 jours – alimenté par 123 tasses de café. Ce que Balukjian a appris est clairement documenté dans son livre récemment publié, « The Wax Pack », qui est rapidement devenu un favori parmi les fans avides de baseball pendant la pandémie de coronavirus.

« Quand j’ai commencé à faire le voyage et à parler à ces gars-là, c’est vraiment devenu quelque chose de beaucoup plus grand », a déclaré Balukjian. «C’était transcender le baseball et parler de ces grands thèmes comme notre relation avec la peur, qui est une question universelle que nous traitons tous. Les joueurs de baseball et les athlètes, en général, doivent maîtriser la peur pour réussir. Appelez ça de la peur, appelez ça de l’anxiété, peu importe comment vous voulez l’appeler, c’est toute la peur.

« Et les leçons qu’ils m’ont transmises sur ce qu’était leur relation avec la peur, c’est quelque chose dont nous pouvons tous bénéficier. »

L’aventure «The Wax Pack» a commencé en 2014 lorsque Balukjian était assis sur le pont supérieur du Oakland Coliseum en train de regarder un match d’athlétisme et a réalisé qu’il n’était pas aussi familier avec les joueurs sur le terrain qu’il l’était autrefois. Enfant qui a grandi dans le Rhode Island, il a suivi le jeu religieusement et les cartes de baseball – des boîtes – ont fourni des liens faciles vers ses héros sur le terrain.

Ainsi, Balukjian a commandé quelques paquets non ouverts de cartes Topps sur eBay à partir de 1986, la première année dont il se souvient avoir collectionné. Le pack de 15 cartes qu’il a choisi comprenait un mélange de stars (Fisk, Sutcliffe, Dwight Gooden et Vince Coleman), des joueurs solides (Templeton, Lee Mazzilli, Steve Yeager, Gary Pettis et Richie Hebner) et des non-stars – appelés «communs» cartes dans le passe-temps – comme Rance Mulliniks, Randy Ready, Jaime Cocanower et Don Carman, le joueur préféré de l’enfance de Balukjian. Une liste de contrôle et feu Al Cowens, dont le chapitre est sans doute le plus fascinant du livre, étaient également inclus.

« Je n’ai pas mélangé les cartes entre les packs parce que ce serait définitivement de la triche », a reconnu Balukjian. « De plus, je n’ai pas continué à ouvrir les packs jusqu’à ce que j’obtienne Don Carman, car ce serait aussi une sorte de tricherie. »

Balukjian a passé environ neuf mois à planifier son voyage, à rechercher les anciens joueurs et à échanger des lettres, des courriels, des SMS et des messages téléphoniques avec eux et leurs familles pour organiser des réunions.

«J’ai fixé mes attentes à un niveau suffisamment raisonnable pour que, d’accord, je n’avais pas d’avance, je n’avais pas de contrat de livre et je n’avais aucune garantie que cela fonctionnerait», a-t-il déclaré. « Mais je savais que je faisais un sacré tour – l’aspect pur du road trip était amusant. »

Ce qui s’est passé est détaillé sur 275 pages dans « The Wax Pack », qui a pris quelques années à Balukjian pour être publié avant que University of Nebraska Press ne prenne une balançoire – avec une couverture semblable à du papier ciré.

Plusieurs des anciens joueurs ont partagé des histoires de succès et d’échecs personnels avec Balukjian, dont les aventures comprenaient la visite d’un zoo avec Carman, une leçon de frappe de Mulliniks, regarder des films de kung-fu avec Templeton, soulever des poids avec Ready et essayer désespérément de chasser Fisk.

Il y avait quelques joueurs avec lesquels Balukjian n’était pas lié, mais il a réussi à transformer ces revers en chapitres divertissants.

Il a également tissé des aspects de sa propre vie personnelle dans le livre, y compris ses luttes contre le trouble obsessionnel-compulsif et l’anxiété, retrouvant brièvement un amour perdu et revivant des moments de son enfance.

« Je veux dire, c’est presque aussi un livre d’entraide », a déclaré Balukjian, « parce que vous pouvez obtenir ces petits morceaux de sagesse de ces joueurs. »

Balukjian, âgé de 39 ans, qui enseigne au Merritt College d’Oakland et est directeur du programme d’histoire naturelle et de durabilité de l’école, a entretenu des relations avec bon nombre de ceux présentés dans le livre.

Malgré les critiques extrêmement élogieuses de « The Wax Pack », Balukjian ne prévoit pas de prendre la route pour une suite lorsque la distanciation sociale et les restrictions de voyage seront levées.

« Ce n’est pas tentant de manière créative parce que je ne pense tout simplement pas que je pourrais le faire », a déclaré Balukjian. « Je pense que la nouveauté de cette idée a disparu et c’est OK. … On me pose souvent la question, mais je suis genre, hé, mec, si quelqu’un veut écrire sur un autre pack de cire, comme si tu pouvais le franchiser et faire d’autres sports et d’autres années, et je serais ravi de lire celui de quelqu’un d’autre livre. »

___

