The Walking Dead : un personnage emblématique fait un retour surprise à la fin de World Beyond

The Walking Dead : World Beyond, après une décennie d’intrigues, a finalement révélé des détails importants sur l’origine du virus qui a tout provoqué. Et c’est le personnage emblématique de la première saison de la série originale qui l’a expliqué dans une vidéo.

The Walking Dead reviendra avec les huit épisodes du deuxième tiers de la saison 11 en février prochain sur le réseau de diffusion AMC, comme prévu par la chaîne. Pendant ce temps, le spin-off The Walking Dead : World Beyond a conclu son scénario en deux parties dimanche, en faisant le lien avec la fin de la première partie du drame original et en révélant après une décennie des informations importantes sur l’origine du virus qui a tout déclenché. (Spoilers pour le dernier épisode)

Le Dr Edwin Jenner qui est apparu dans The Walking Dead a fait une apparition à la fin de World Beyond

World Beyond s’est achevé avec l’épisode 10 de la saison 2, intitulé “The Last Light”, et a ramené un personnage emblématique apparu dans les deux derniers épisodes de la saison 1 de The Walking Dead. Comme indiqué avant sa première, cette série dérivée avait pour but de régler les derniers détails de l’univers des zombies. La série a fini par révéler une race de marcheurs plus rapides et plus forts que ce que l’on voit habituellement dans l’univers des zombies, et que des chercheurs français étaient à l’origine de l’aggravation du virus.

Personne ne s’attendait à ce qu’un personnage majeur de The Walking Dead apparaisse lors du final de World Beyond. Le Dr Edwin Jenner (Noah Emerich), qui a interagi avec Rick Grimes (Andrew Lincoln) et son groupe de survivants dans l’épisode 5 de la saison 2 alors qu’il enquêtait sur le virus à travers l’échantillon “TS-19” ou sujet de test 19, est apparu ce dimanche à travers une vidéo expliquant l’origine de ce mal qui s’est répandu dans le monde entier.

Rappelons que le Dr Jenner était un virologue du Centre de contrôle des maladies qui a révélé pour la première fois à Rick Grimes que le monde s’était effondré à cause du virus, et que s’il mourait, il deviendrait automatiquement un marcheur. Dix ans après l’épidémie, le Dr Jenner revient lors du dernier épisode de World Beyond via une archive vidéo. Une Française (Carey Van Driest) apparaît, dépoussière les disques durs et télécharge les transmissions Wildfire diffusées par Jenner en 2010.

Le Dr Jenner apparaît à la fin de World Beyond via une vidéo préenregistrée dans laquelle il explique son idée aux français.

Les diffusions datent d’avant que la femme de Jenner, le Dr Candace Jenner, scientifique au CDC, ne succombe à une morsure de marcheur. C’est à ce moment-là que le personnage d’Emerich a avancé dans la recherche sur la réanimation en tant que “sujet d’essai 19”. Dans la vidéo, Jenner réagit aux données envoyées par les Français de l’époque, révélant ce qui suit :

“L’utilisation des plaques cardiaques comme milieu hôte pour des thérapies stéroïdiennes visant à réactiver le système circulatoire dans l’espoir de court-circuiter le cerveau, ou peut-être de retrouver une fonction pour provoquer une confusion nerveuse, est une approche fascinante.”

Dans la vidéo préenregistrée de Jenner, il a révélé aux Français l’idée prometteuse d’activer des systèmes pour agir contre la réanimation. Rappelons qu’ils étaient les derniers chercheurs à résister, tandis que d’autres, dans le monde entier, se sont suicidés parce qu’ils n’avaient aucun espoir de trouver une solution au virus, comme le médecin l’a dit au personnage de Lincoln à la fin de la première saison de The Walking Dead. Rick Gimes a affirmé qu’il y avait de l’espoir, ce qui explique pourquoi Jenner a été laissé travailler seul dans le laboratoire après la mort de sa femme. Dans World Beyond, il a été révélé que l’idée de Jenner n’était autre que d’activer les systèmes d’anti-réanimation. Serait-ce ce que Jenner a murmuré à l’oreille de Grimes avant que tout le monde ne s’enfuie du laboratoire ?