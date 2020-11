The Walking Dead: World Beyond Episode 8 Review – Le ciel est un cimetière

Félix a promis à Silas un nouveau départ, et pourtant, dans «Le ciel est un cimetière», la personne la moins susceptible de donner un nouveau départ à Silas est elle-même. Le scénario d’Elizabeth Padden double sa culpabilité, ses doutes persistants sur sa propre capacité à protéger ses amis, non pas contre les menaces extérieures, mais contre lui-même. Plus Silas doute de lui-même, plus Felix, Huck, Hope et Iris doutent de lui, malgré la foi d’Elton dans la réticence de son ami à s’engager dans la violence sauf pour se préserver. Le fait que Silas ne croie pas cela à propos de lui-même nuit aux arguments qu’Iris ou Elton pourraient faire pour le soutenir, malgré le fait qu’il n’y ait pas de mort ou de détournement de Percy sur les lieux et le fait qu’ils avaient tous les deux des ennemis dans tout le désert américain.

Pour prendre un nouveau départ, la personne qui demande le nouveau départ doit d’abord abandonner ses péchés passés, ce qui est un thème récurrent du spectacle. Hope aux prises avec la mort de la mère d’Elton entre ses mains, Felix aux prises avec son désir de faire partie d’une famille, le refus d’Elton d’abandonner l’espoir de revoir sa mère et sa sœur, et Silas. Silas semble résigné à son sort, passif même au point de laisser un vide le tuer quand on fait irruption dans sa prison de cour de récréation; il est sauvé, ironiquement, par l’une des personnes qui semble le moins susceptible de lui faire confiance à long terme, Hope.

Padden indique clairement que Silas n’est en aucun cas responsable de ses actes, du moins en ce qui concerne son père, mais expose également pourquoi il est si coupable de la mort de son père. Le père de Silas (Kai Lennox) est un agresseur classique, capable à la fois d’être charmant et violent à tour de rôle, et jusqu’à l’adolescence de Silas, il semble qu’ils aient de bonnes relations les uns avec les autres. Lennox a une bonne chimie avec Braxton Bjerken, qui joue Young Silas, et quand il est temps de devenir adversaire, il est assez grand pour menacer légitimement Hal Cumpston, qui fait un excellent travail de se replier sur lui-même chaque fois qu’il est confronté ou menacé et qui parvient à en faire. un visage solide agissant dans son emprisonnement silencieux regardant le ciel.

Leur confrontation est brutalement filmée par Loren Yaconelli, qui fait un excellent travail en illustrant à la fois les accès de violence du père et la capacité effrayante de violence de Silas. Ce n’est pas étonnant qu’il ait peur de lui-même; il a grandi en regardant son père aimant s’en prendre à sa mère, et finalement à lui, et comme beaucoup d’enfants issus de situations abusives, il est terrifié à l’idée de faire avancer cette dynamique de pouvoir dans sa vie, alors il sur-corrige jusqu’à ce qu’il ne puisse tout simplement pas se garder embouteillé plus. Ce n’est ni un mécanisme d’adaptation sain, ni un bon moyen d’amener vos amis à avoir confiance en votre capacité à ne pas vous défaire et à battre quelqu’un à mort avec une clé sur un béguin d’âge scolaire. Si Silas ne peut pas parler pour sa propre défense, pourquoi quelqu’un se soucierait-il qu’Elton soit prêt à se battre pour son ami au point de quitter le groupe pour s’assurer que Silas sait qu’il n’est pas oublié?