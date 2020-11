The Walking Dead: World Beyond Episode 7 Review – Action ou vérité

Le flirt et le jeu traumatique vérité ou action organisé par Percy sont traités de manière amusante dans le scénario d’Eddie Guzelian. Percy était peut-être sur la route, mais il est beaucoup moins à l’abri que l’Iris d’Aliyah Royale, et cela se voit dans leurs interactions, et son incapacité totale à comprendre les indices que Percy de Ted Sutherland lui lance jusqu’à ce qu’il doive inviter. elle de se faufiler et de s’amuser avec exactement autant de mots. Malgré toutes ses compétences et ses grands mots, Iris n’est qu’une enfant, et Percy a dû grandir beaucoup plus vite en comparaison. De l’apparence du camion-sperme-art-gallery qu’il a monté en moins d’une heure, il a déjà fait ce genre de chose. Félicitations aux scénographes pour avoir rendu la galerie d’art à la fois pressée et belle à la fois; c’est bien, mais ce n’est pas si bon qu’un adolescent avec des toiles de protection et des bougies ne puisse pas faire la même chose avec suffisamment de livres d’art et d’adhésif.

Iris et Percy ont une jolie mise en place pour leur premier amour, Hope a sa culpabilité persistante pour le meurtre de la mère d’Elton, et les deux fils de l’intrigue s’accordent bien avec l’histoire étendue et éclairée proposée pour Huck cette semaine. Le devoir et l’amour s’affrontent de front dans son récit flash-back de malheur, alors qu’elle négocie son chemin à travers la chute de l’humanité et doit choisir entre faire la bonne chose et suivre des ordres illégaux dans une situation littérale de vie ou de mort pour les personnes qu’elle travaillé très dur pour sauver. C’est un aperçu nécessaire de qui est Huck et pourquoi elle va dans sa tête quand elle voit quelque chose qui lui rappelle ses jours en tant que membre du Corps des Marines pendant l’opération Cobalt / La nuit le ciel est tombé et ses conséquences immédiates.

Huck porte son fardeau en silence, comme Silas (Hal Cumpston) et Hope, et les flashbacks donnent à Annet Mahendru l’occasion de montrer plus de portée et d’émotion dans Huck qu’elle ne l’avait été auparavant. Le personnage a beaucoup plus de sens avec son histoire révélée, et son conseil à Hope (Alexa Mansour) résonne davantage en sachant quels secrets elle portait, comme la mystérieuse cicatrice sur son visage. Mansour semble trouver son chemin dans son rôle, et ses scènes avec Mahendru sont fortes selon les normes de The Walking Dead: le monde au-delà. (Sa brève scène avec Elton de Nicolas Cantu dans les escaliers est un autre élément de légèreté nécessaire, et les deux jouent bien dans un épisode par ailleurs lourd.) Scènes de Scott Adsit et Nico Tortorella ensemble, parlant de donner aux enfants la liberté d’être des enfants, aussi fonctionne très bien, et le point de vue d’Adsit sur le personnage est apprécié, car c’est une grande personnalité betaive qui anime les débats lorsqu’on lui donne un public d’Elton admiratif (la capacité de Cantu à exprimer son plaisir est impressionnante).

Le deuxième épisode de Michael Cudlitz en tant que réalisateur en autant de semaines, «Action ou Vérité» présente beaucoup de ce qu’il fait en tant qu’artiste. Il peut faire des trucs de personnages profonds et trouver un équilibre entre le rire et les larmes. Abraham a toujours été un peu un clown troublé, et Huck n’est pas différent. Cependant, il grandit en tant que réalisateur de séquences d’action. Il a fait un grand usage de l’imagerie thermique en tant que concept, avec la fusillade éclairée dans les tunnels d’accès sous la ville très bien faite. C’est un look cool et une idée sympa qui s’harmonise bien dans le cadre de son rêve / flashback confus au début de l’épisode. Il fait également un bon travail pour donner vie à des scènes plus axées sur la conversation, en particulier le montage du groupe qui se parle tout en déchargeant le camion et les transitions entre les adultes qui parlent et boivent et les enfants qui ont le courage de jouer. un jeu de vérité ou de défi. Il a le résultat escompté, mais il est au moins vivant et bien tiré.

Après une accalmie au début de la saison, Monde au-delà semble se mettre un peu en forme, les performances des jeunes acteurs s’améliorant à mesure qu’ils trouvent leurs pieds et la chimie entre les personnages de plus en plus évidente. Il y a encore des problèmes avec le spectacle, mais ça s’améliore, semaine après semaine. Il y a un certain plafond sur ce que la série peut faire étant donné sa courte durée et son objectif d’être une seule histoire, mais il y a de la place pour cela à la télévision, et il y a beaucoup de place pour cela dans le monde épisodique de Les morts qui marchent. Le cadre est un gagnant éprouvé, et cela laisse une marge de manœuvre dans le format et l’intrigue du conte en question. Un drame pour adolescents ne sera pas la tasse de thé de tout le monde, mais au moins il y a de la nouveauté et le potentiel d’un début, d’un milieu et d’une fin de cette façon.

