The Walking Dead: World Beyond Episode 6 Review – Shadow Puppets

The Walking Dead: le monde au-delà examen contient des spoilers.

The Walking Dead: World Beyond Episode 6

Peut-être que je projette juste le personnage d’Abraham sur l’acteur, mais en tant que réalisateur, Michael Cudlitz semble pouvoir s’amuser avec son matériel, aussi sombre soit-il. Tout au long de «Shadow Puppets», il y a beaucoup de petites touches et de moments amusants pour alléger les choses et servir de coupure de tension efficace pendant certains des moments les plus nerveux. Vers la fin de l’épisode, alors qu’Iris se faufile dans un grand magasin abandonné, il y a deux frayeurs consécutives, une fausse impliquant un mannequin vraiment amusant, puis une légitime où un marcheur, sorti de nulle part. , jette une main hors d’une zone fermée au milieu d’une scène dans laquelle Iris et Percy parlent. C’est l’un des plus grands sauts Les morts qui marchent: Monde au-delà est sorti de moi, en grande partie grâce à son bon timing et à la façon dont il survient juste assez longtemps après la peur du saut initial pour que cela ne soit plus attendu. Felix est impliqué dans une autre grande peur du saut plus tard dans l’épisode; c’est moins effrayant, mais c’est plus astucieux grâce à l’utilisation de miroirs de vestiaires pour organiser la surprise.

Le reste de l’épisode n’est pas moins plein de petits morceaux intelligents, même jusqu’à la mise en scène de certains des morceaux de conversation entre les personnages. J’apprécie toujours une scène dans laquelle il y a de la vie, il y a du mouvement dans l’espace, et Monde au-delà coche beaucoup de ces cases alors que le groupe se promène dans la forêt et que la caméra s’éloigne d’Iris et Percy parlant à Silas et Felix parlant, partageant leurs soupçons sur leur nouvel associé; il y a une autre grande scène plus tôt dans l’épisode avec Silas et Felix parlant par le fil au premier plan avec le reste du groupe riant et parlant en arrière-plan derrière eux, avec une mise au point très impressionnante pour changer de point de vue sur le groupe en tant que Silas et Felix parle d’eux. Ce n’est rien de révolutionnaire, mais c’est intelligent et bien fait, et cela montre à quel point Monde au-delà peut être avec la bonne motivation pour contrarier les parties bavardes du drame.

Bien sûr, Michael Cudlitz, en tant qu’acteur de métier, fait un travail solide en manipulant les artistes cette semaine. Si rien d’autre, Percy de Ted Sutherland et Tony de Scott Adsit se sentent comme une bouffée d’air frais de la part des cinq suspects habituels. C’est un groupe, avec une dynamique de groupe bien établie, puis un étranger ou deux se font jeter pour bouleverser les choses. Le fait que Silas soit jaloux de la connexion instantanée de Percy avec Iris est fortement joué, mais Iris d’Aliyah Royale l’ignore parfaitement et Silas de Hal Cumpston se limite principalement à se plaindre à Felix (Nico Tortorella) et à regarder subrepticement les deux de l’autre côté. d’un feu de camp ou de la ligne de marche. C’est discret, mais un aperçu de l’esprit maussade d’un adolescent avec un béguin évident en regardant l’objet de son affection parler à un autre gars.

