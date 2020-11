The Walking Dead: World Beyond Episode 5 Review – Madman Across the Water

« Madman Across the Water » est parsemé de voix off via le scénario de Rohit Kumar, avec la voix de la mère d’Elton lisant les mots de son livre dans la tête de son fils. Son objectif a été de terminer l’opus magnum de sa mère dans sa mémoire, et c’est une intrigue intéressante pour expliquer le penchant fataliste du personnage. Son livre semble être tout au sujet de l’incapacité des humains à vaincre la nature, si naturellement, il aurait l’impression que la terre appartiendra finalement à la force de la nature connue dans leur monde comme le vide. Au moins, au début; cependant, après le lancement réussi du navire et la capacité de lui-même et des autres à s’élever au-dessus de leurs peurs et à faire de grandes choses, à regarder une force de la nature comme la peur en face et à la conquérir, à agir face à certains mort à cause d’aucune autre option.

En tant que tel, son livre change de direction lorsqu’il passe de la machine à écrire aux ajouts manuscrits d’Elton. Après tout, il a vécu sa vie pour tenter de terminer l’histoire de quelqu’un d’autre, pas d’écrire la sienne, mais il semble aller dans une direction différente après son expérience de liaison avec le reste de son groupe. En étant forcée de faire face à sa plus grande peur pour sauver ses amis, et en le faisant avec succès, Elton connaît une croissance personnelle significative, le genre de croissance que Huck parle de traverser pendant sa propre aventure de rafting, une croissance qu’aucun d’entre eux. serait en mesure de réaliser dans la sécurité de Campus Colony. Si rien d’autre, Nicolas Cantu reste l’interprète le plus intéressant de la série, du moins des plus jeunes, et Elton reste le personnage le plus intéressant, d’autant plus quand on lui a donné l’occasion d’émoter et d’être autre chose que décalé pour le plaisir de être amusant.

Elton a l’impression de forger une amitié naissante assez décente avec Felix (Nico Tortorella) malgré les tentatives de Felix de le manipuler pour qu’il se retourne contre les autres. Il y a quelques moments sympas tout au long de l’épisode, mais je doute qu’un groupe d’adolescents serait si prompt à pardonner à quelqu’un de se retourner contre eux, et ils ne pardonneraient certainement pas à un adulte qui aurait essayé de diviser leur groupe. à part dans ce qui est littéralement une situation de vie ou de mort. Très probablement, cela suffirait à briser le groupe, mais apparemment, la menace existentielle causée par la dissidence et la tromperie est pâle par rapport à la menace réelle d’un groupe de marcheurs libérés d’un sous-sol à Margaritaville par un orage.

Le groupe peut faire plus quand ils travaillent ensemble, comme le montre le montage de l’épisode, se séparer pour en faire plus, et le dernier moment d’encouragement au cours duquel le groupe se rassemble pour lancer le bateau dans la rivière et échapper au poursuivre les zombies. Cependant, après que le groupe ait passé la majeure partie de l’épisode à se disputer, ou à crier après Félix pour sa tentative de briser leur solidarité, cela ne ressemble pas tout à fait au moment héroïque qu’il est censé. Oui, ils ont surmonté leurs différences et ont pu se réunir après que la politique de groupe ait été réglée, mais n’importe qui devrait pouvoir travailler ensemble pour faire glisser un bateau dans l’eau pour échapper à être mangé vivant.

C’est moins un moment héroïque et plus évident, et il est clair que la tension ne sera pas terminée tant que Hope ne brisera pas le dernier optimisme d’Elton quelque part en cours de route. Ce que le public sait depuis le deuxième épisode, que Hope est la personne qui a tué la mère et la soeur d’Elton, est enfin officiellement révélé à Hope de la manière la plus dure alors qu’elle regarde une photo de sa mère. J’avais supposé, en fonction de la façon dont Elton avait déclenché des flashbacks pour elle, qu’elle avait déjà rassemblé les indices, mais cela ne semble certainement pas basé sur sa réaction. C’est peut-être une goutte d’aiguille pour le personnage, mais ce n’est pas pour le public, et c’est trop poussé ici dans les derniers instants de «Madman Across the Water». Ce serait un bon coup de poing si le public n’y avait pas été informé depuis si longtemps, et depuis si évidemment, que cela rend Hope ridicule de ne pas le savoir. Je suis tout à fait pour l’ironie dramatique, mais elle a été trop appliquée

