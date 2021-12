The Walking Dead : ce tragique accident a failli provoquer l’annulation de la série

The Walking Dead est devenue l’une des séries dramatiques sur les zombies les plus longues et les plus réussies sur les écrans d’AMC. Cependant, il y a quelque temps, elle a vraiment eu des problèmes après un accident mortel qui a failli lui coûter son annulation définitive.

The Walking Dead est diffusé sur AMC depuis 2010, et depuis, elle a lentement diffusé ses spin-offs bien connus et à succès, Fear The Walking Dead et The Walking Dead : World Beyond, qui suivent la trame de l’histoire originale, mais se concentrent sur les profondeurs des origines du virus, ainsi que sur le démantèlement du MCA et d’autres institutions.

Cependant, son tournage n’a pas toujours été un franc succès. Lors du tournage de la huitième saison de la série, la distribution a été victime d’un accident tragique et mortel qui a entraîné la mort de l’un de ses acteurs, John Bernecker, qui n’avait alors que 33 ans.

Selon les déclarations de la police, John Bernecker était avec un autre acteur, Austin Amelio, qui joue le personnage de Dwight. Les deux hommes tournaient une scène sur un balcon du Sanctuaire et, selon le scénario de l’épisode, John devait tomber d’une hauteur de 10 mètres.

Apparemment, un matelas devait être utilisé pour soutenir la chute, mais John Bernecker aurait manqué le matelas de quelques centimètres seulement, et c’est le directeur adjoint Matthew Goodwin lui-même qui a fait la déclaration. M. Goodwin a ensuite déclaré qu’il avait “essayé d’amortir sa chute en s’agrippant à la balustrade avec ses deux mains”.

Sa partenaire, une autre cascadeuse à l’époque, a également fait une déclaration, et a précisé de manière ennuyeuse :

“Les animaux doivent être plus sûrs. Il doit y avoir un prérequis pour ne pas mettre une doublure super professionnelle avec un acteur inexpérimenté qui ne sait pas ce qu’il fait”.

L’interprète de Dwight, Austin Amelio, était présent à la tragédie

Cependant, l’interprète de Dwight, Austin Amelio, qui était présent au moment de l’accident mortel, a déclaré à la police que Bernecker et lui avaient parlé avant la scène et que John avait dit qu’il n’était jamais tombé de cette hauteur. Il a également déclaré que John “semblait un peu nerveux”.

Ce malheureux accident, qui a fini par faire un mort, a failli entraîner l’annulation totale de la série de zombies, The Walking Dead, cependant, selon les contrats signés par ces doubleurs, il aurait pu être le salut d’une énorme pénalité.