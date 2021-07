The Walking Dead Saison 11 : Les personnages les plus importants du Commonwealth

Le Commonwealth aura un rôle déterminant dans la dernière saison de The Walking Dead, dont les figures les plus importantes de la nouvelle civilisation seront jouées par des stars nouvelles dans le drame. L’un d’eux est Mercer, le leader de l’armure rouge des bandes dessinées.

The Walking Dead reviendra avec plus de drame et d’action lors de la première des huit épisodes de la première partie de la saison 11, à partir du 22 août via AMC et le 23 août en France sur OCS.

Laila Robins incarnera la gouverneure Pamela Milton dans la saison 11 de The Walking Dead

Rappelons que la saison finale du drame zombie est composée d’un total de 24 épisodes, qui sortiront en trois parties égales à des dates différentes, comme prévu par le réseau de transmission.

Les fans savent que le dernier opus de The Walking Dead sera marqué par l’émergence d’une nouvelle civilisation qui est également composée de soldats blindés en armure, et bien connue sous le nom de Commonwealth, comme le montrent les bandes dessinées créées par Robert Kirkman. .

La première fois que les téléspectateurs ont vu des soldats du Commonwealth à l’écran, c’était lors du dernier épisode du 10e volet, lorsqu’un groupe de soldats a arrêté Eugene (Josh McDermitt) et ses compagnons de route.

Dans The Walking Dead, l’armée du Commonwealth est dirigé par Mercer, un officier en armure rouge qui sera joué par Michael James Shaw. L’acteur a parlé pour la première fois de son rôle dans la saison 11 de la série AMC.

Dans la saison 11 de The Walking Dead, Michael James Shaw incarnera Mercer, chef de l’armée du Commonwealth

Rejoignez la saison 11 de The Walking Dead “Ce fut une joie, surtout après l’année dernière” Michael James Shaw a déclaré lors d’une interview le week-end dernier sur le panel de la série au San Diego Comic Con, lorsqu’on lui a demandé quelle était son impression sur le fait de jouer le personnage emblématique de la bande dessinée. Ceci a commenté :

“C’était un rayon de lumière au bout du tunnel. Un garçon maladroit qui aimait lire des bandes dessinées se mettant dans la peau d’un personnage de bande dessinée vraiment impressionnant n’est qu’un rêve.”

“C’était intimidant, vous savez, d’entrer dans cette énorme machine. Mais il y avait tellement d’amour de la part des acteurs et de l’équipe, et ils m’ont accueilli à bras ouverts. C’était génial de faire partie d’une famille. C’est une belle chose.”

Les détails sur le soldat stoïque figurant dans le matériel promotionnel, y compris les illustrations clés de la saison 11A et la première bande-annonce publiée à Comic Con, sont gardés secrets. À la saison 11 de The Walking Dead, en plus de Shaw dans le rôle de Mercer, vont le rejoindre Laila Robins en tant que gouverneure Pamela Milton et Josh Hamilton en tant que Lance Hornsby en tant qu’administrateur, tous deux également des personnalités éminentes du Commonwealth. D’autres rôles actuellement inconnus seront joués par Ritchie Coster et Margot Bingham.