The Walking Dead saison 11 : Une nouvelle vidéo confirme la date de sortie de la partie 2

Après la fin choquante de la première partie de la saison 11 de The Walking Dead, une nouvelle vidéo promotionnelle a été révélée dans laquelle elle donne un aperçu de ce qui va se passer ensuite ainsi que sa date de sortie, ce qui a surpris tous les fans.

Depuis quelque temps, la chaîne de télévision AMC a assuré que le final de la saison 11 de The Walking Dead serait divisé en trois parties, commençant le 22 août et terminant la première partie ce 10 octobre avec huit épisodes. Cependant, après la fin de la diffusion, une nouvelle vidéo de la série est sortie et a révélé la nouvelle date de sortie de la partie 2.

Attention cet article contient des spoilers !

The Walking Dead saison 11 : Une nouvelle vidéo confirme la date de la partie 2

La première partie de la saison 11 s’est concentrée sur la rencontre des survivants d’Alexandria avec les Moissonneurs, mais la nouvelle vidéo promotionnelle de la deuxième partie semble indiquer qu’elle poursuivra à toute vitesse l’intrigue du Commonwealth tirée des bandes dessinées.

Le Commonwealth est la colonie la plus grande et la plus organisée de The Walking Dead, et constitue un élément important du final de la série. Le fait qu’il ait été introduit dans la série s’explique par le fait que le chemin de la série est déjà décidé.

La vidéo nous montre également comment Judith (Cailey Fleming), Gracie (Anabelle Holloway) et Daryl (Norman Reedus) ont réussi à survivre dans l’épisode 8, mais ce qui a le plus attiré l’attention des fans, c’est la première apparition du gouverneur Pamela Milton (Laila Robbins), alors que des soldats du Commonwealth arrivent à Alexandria avec ce qui semble être des provisions pour les survivants.

The Walking Dead Season 11 Teaser | 'So We Could Survive' | Rotten Tomatoes TV

Lire cette vidéo sur YouTube

Les huit prochains épisodes de la saison 11, deuxième partie, de The Walking Dead débuteront le 13 février 2022, ce qui signifie que le final arrivera début avril de la même année, avant de faire un court hiatus pour présenter les épisodes restants de la partie 3. Comme vous le savez maintenant, en France, c’est sur OCS que l’on peut suivre en US+24 les nouveaux épisodes de The Walking Dead.

Les fans sont impatients de voir les huit derniers épisodes de la série, car ils pourraient présenter le retour tant attendu de Rick Grimes (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira), et ouvrir l’histoire du film en préparation.