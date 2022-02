The Walking Dead saison 11 épisode 9 : récap et explication de la fin

La première partie de la saison 11 de la série post-apocalyptique d’AMC The Walking Dead se termine par un cliffhanger surprenant, laissant le sort de plusieurs Alexandriens sans réponse.

Diffusé en France sur OCS, l’épisode 9 de la onzième saison, également le premier épisode de la partie 2 de la saison finale, commence par les conséquences de l’incendie hwacha de Leah, qui vise un troupeau de marcheurs et quelques Alexandriens. Alors que Daryl fait de son mieux pour protéger sa famille à Meridian, Aaron fait de même à Alexandria lorsqu’un troupeau de marcheurs et une pluie incessante menacent la sécurité des survivants. L’épisode se termine par des révélations étonnantes et nous avons jeté un coup d’œil détaillé à la même chose. Plongeons-nous dans la fin de l’épisode après un bref récapitulatif.

Résumé de l’épisode 9 de la saison 11 de The Walking Dead

Le neuvième épisode de la onzième saison, intitulé « No Other Way », commence par les efforts de Maggie et Negan pour éviter d’être touchés par les tirs de roquettes hwacha de Leah. Ils tuent les marcheurs et les moissonneurs pour entrer dans un bâtiment Meridian pour soigner les blessures d’Elijah. Daryl continue de tuer des Faucheurs pour sa sécurité et celle de son groupe. Lorsque Carver affronte Maggie et d’autres, Daryl vient à leur secours. Ils décident d’utiliser Carver pour faire chanter Leah afin qu’elle quitte Meridian en toute sécurité. De retour à Alexandria, le feu continue de brûler le moulin à vent et des promeneurs pénètrent dans la maison des survivants.

Judith et Grace sont piégées dans un sous-sol inondé avec des promeneurs qui attendent de les dévorer à la porte. Les morts entrent dans le sous-sol et s’approchent des deux filles mais l’arrivée opportune d’Aaron les sauve. Il aide Judith et Grace à sortir par la fenêtre mais se retrouve piégé avec les marcheurs. Après des efforts considérables, Aaron parvient également à sortir du sous-sol avec l’aide de Lydia. De retour à Meridian, Daryl propose de rendre Carver vivant si Leah leur permet de partir sans leur faire de mal. Elle utilise l’attaque d’un tireur d’élite caché pour récupérer Carver.

Cependant, lorsque Leah demande au tireur d’élite de tirer sur Elijah, Gabriel révèle que le tireur d’élite est mort. Daryl demande à Leah de déposer ses armes et celles de ses hommes et de partir. Quand ils font cela, Maggie les suit dans une rage et tue les deux hommes et tire sur Leah, qui se fait tirer dessus en courant. Daryl suit la piste de sang et informe Leah qui se cache qu’ils partent avec les vivres.

Fin de The Walking Dead Saison 11 Épisode 9 : Daryl, Maggie, Gabriel, Alden et Negan retournent-ils à Alexandria avec de la nourriture ?

La onzième et dernière saison de la série commence avec Maggie formant une équipe qui comprend Daryl, Gabriel, Alden et Negan pour attaquer Meridian pour l’approvisionnement alimentaire. Parallèlement à la présence menaçante incessante des marcheurs, la pénurie alimentaire conduit les Alexandriens au bord d’une situation potentiellement mortelle. Utilisant un troupeau de marcheurs comme distraction, Maggie, Gabriel et Negan entrent à Meridian pour recueillir des vivres. Le chaos qui se déroule parmi les Moissonneurs, qui conduit à la mort de Pope, permet aux Alexandriens d’attaquer plus facilement la communauté. L’aide de Daryl de l’intérieur les aide également à remplir leur mission.

Maggie, Daryl et d’autres tuent d’innombrables Faucheurs qui se présentent à eux. Après avoir établi leur autorité sur le site en forçant Leah à fuir, l’équipe rassemble tous les vivres disponibles à Meridian pour commencer leur voyage de retour vers Alexandria. Cependant, toute l’équipe n’arrive pas à retrouver sa famille. Après avoir récupéré la nourriture, Maggie se rend au bâtiment de l’église où Alden a cherché la sécurité, seulement pour rencontrer un marcheur au lieu de son amie. Elle se rend compte qu’Alden avait été attaqué par un marcheur, ce qui en a fait un. Maggie se recueille, le tue pour mettre fin à ses souffrances en tant que marcheur et enterre son corps à proximité.

Negan décide également de ne pas retourner à Alexandria avec Maggie et d’autres. Il se rend compte qu’il ne pourra jamais être un allié de Maggie après leur histoire mouvementée. En voyant la rage de Maggie à Meridian, il se rend compte qu’il ne devrait pas compromettre sa vie en restant avec Maggie. Il craint que sa vie ne tient qu’à un fil s’il lui fait confiance et accepte la possibilité que Maggie le tue dans un accès de rage en raison de leur passé tumultueux. Ainsi, il s’éloigne des Alexandriens pour être seul. Maggie trouve Gabriel, Daryl et Elijah et les quatre arrivent à Alexandria sans Alden et Negan.

Pourquoi l’armée du Commonwealth vient-elle à Alexandria ? Daryl rejoint-il l’armée du Commonwealth ?

Le retour de Daryl, Maggie et d’autres avec des vivres apporte un immense soulagement aux survivants d’Alexandria. Le ciel clair et le retour d’une partie de la famille apportent de la joie à un groupe de personnes qui continue de survivre en battant tous les obstacles. Cependant, leur bonheur est interrompu par l’arrivée de l’armée du Commonwealth, guidée par Eugene. Même si les Alexandriens craignent que les nouveaux invités ne soient un autre ennemi, Eugène explique que c’est tout le contraire. Lance Hornsby, le sous-gouverneur du Commonwealth, explique qu’ils sont à Alexandria pour offrir de l’aide pour reconstruire la communauté.

Même après avoir fait face à plusieurs menaces et défis les uns après les autres, les Alexandriens ont toujours survécu et ont fini victorieux. Une telle communauté ne manque pas d’impressionner le Commonwealth, dont les ambitions ne semblent pas avoir de limite. En aidant Alexandria, le Commonwealth peut essayer de détourner indirectement la communauté, pour la protéger de la puissance des Alexandriens. Hornsby offre également à la communauté la possibilité de rejoindre la puissante armée du Commonwealth si quelqu’un est intéressé. Daryl accepte l’offre et rejoint l’armée.

Compte tenu des doutes que Daryl partage avec Gabriel plus tôt dans l’épisode, la décision du premier de rejoindre l’armée du Commonwealth n’est pas une surprise. En tant que personne sceptique quant à ses voies, ses décisions et ses choix, Daryl est à la croisée des chemins avant l’arrivée de Hornsby et de son armée. L’offre de Hornsby donne à Daryl une chance de changer de voie et de devenir plus puissant et influent. Cependant, la dynamique de Daryl avec le reste des Alexandriens peut changer lors de sa décision de devenir soldat. Alors qu’il mène son armée à Hilltop, contre Maggie, des conflits sont garantis entre lui et ses « anciens » compagnons.