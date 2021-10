The Walking Dead saison 11 : Quelle est la prochaine étape pour Daryl et Maggie dans l’épisode 7 ?

Dans la première partie de la saison 11 de The Walking Dead, les méchants connus sous le nom de Faucheurs ont pris de l’importance. Avec l’épisode 7, l’histoire de ces mercenaires va se poursuivre, tandis que les choses pour Daryl et Leah seront compliquées et intenses alors qu’ils ressentent la pression.

The Walking Dead, le drame zombie le plus réussi de la télévision, revient sur les écrans des fans ce dimanche avec un nouvel épisode, l’épisode 7 de la saison 11, qui promet d’être non moins intense que les épisodes précédents. (Contenu hautement spoiler pour l’épisode 7).

Pope mettra Daryl et Leah dans une situation intense et délicate dans l’épisode 7 de la saison 11 de The Walking Dead

Dans The Walking Dead, les conflits personnels et collectifs sont à l’ordre du jour dans chaque épisode. Depuis le début de la saison 11 sur le réseau AMC, les fans n’ont pas cessé de suivre la lutte pour la survie du groupe de Maggie Rhee (Lauren Cohan) qui affronte les méchants de la saison appelés les faucheurs.

Lors d’un épisode récemment diffusé, Daryl (Norman Reedus) a été capturé par les Faucheurs, qui n’ont fait que rendre les choses intenses avec le thème de la vengeance contre Maggie et son groupe, notamment pour la mort de ses frères et sœurs tombés au combat.

Avec la diffusion de l’épisode 7 de la saison 11 de The Walking Dead, intitulé “Promesses brisées”, ce lundi 4 octobre sur OCS, les fans pourront voir Pope (Ritchie Coster), le leader des Faucheurs, alors que lui et ses mercenaires masqués tentent de traquer Maggie et veulent forcer Daryl et Leah (Lynn Collins) à trouver leurs ennemis cachés.

Après avoir brûlé Bossie (Michael Shenefelt) devant ses hommes (dans “Rendition”) et torturé à mort Frost (Glenn Stanton), l’allié de Maggie (dans “On the Inside”), un pape fou est obsédé par la guerre contre Maggie et sa bande de survivants.

Daryl et Leah vont devoir voir comment ils résolvent la situation lorsque Pope leur ordonne de chercher Maggie dans l’épisode 7 de la saison 11 de The Walking Dead

Il est clair que les intentions de Pope sont de déstabiliser mentalement et émotionnellement Daryl et Leah, les poussant à rechercher Maggie et son groupe où qu’ils soient. La soif de vengeance sera au cœur de l’épisode 7 de la saison 11, qui mettra une nouvelle fois les personnages de Reedus et Collins aux commandes.

Lors d’une récente interview, la showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, a expliqué dans The Walking Dead : Episode Insider, une grande partie de ce qui attend les personnages impliqués dans les prochains événements de la série. Voici ce qu’elle a dit :