The Walking Dead saison 11 : Daryl en danger après la découverte de son secret ?

L’épisode 6 de la saison 11 de The Walking Dead a fait des vagues sur ce qui pourrait arriver à Daryl, après avoir laissé entendre que le leader des Moissonneurs avait découvert son secret. Mais que s’est-il passé exactement ? (Attention spoiler !)

Les fans de The Walking Dead sont enthousiasmés par chaque épisode de la 11e saison de la série, en particulier par l’épisode 6 dans lequel Daryl (Norman Reedus) semble avoir été démasqué par Pope (Ritchie Coster), le leader des faucheurs. Mais que se passera-t-il dans l’épisode 7 ?

The Walking Dead saison 11 : Que va-t-il arriver à Daryl ?

Rappelons que Daryl a été capturé par les faucheurs et a essayé de gagner la confiance de tout le monde grâce à Leah (Lynn Collins), qui l’a rencontré dans la saison précédente et l’a aidé à se faire accepter. Cependant, ce n’est que pour obtenir des informations sur l’endroit et empêcher Maggie (Lauren Cohan) et ses autres compagnons d’être capturés.

Pendant que Daryl et les faucheurs cherchaient la cachette du groupe de Maggie, Pope est resté à la base d’opérations du groupe en torturant Frost (Glenn Stanton), l’ami de Daryl et Maggie, pour lui soutirer l’emplacement de ses amis. Mais il semble qu’il ait découvert autre chose et qu’il ait pu être la tromperie de Daryl.

Si l’on découvre qu’il est un traître, Daryl, bien sûr, devra agir rapidement avant qu’ils ne se vengent contre lui et ses amis. Quant à savoir pourquoi Pope n’a pas tué Daryl directement, il pourrait avoir de bonnes raisons de ne pas le faire puisqu’il a un plan.

Cependant, certains fans suggèrent que Frost pourrait avoir révélé l’emplacement de Hilltop et d’Alexandria, ce qui explique pourquoi Pope était excité par la nouvelle, afin qu’il puisse élaborer un plan pour aller les attaquer et les prendre au dépourvu, ce qui pourrait mettre tout le monde en danger.

Nous ne pouvons qu’attendre de voir l’épisode 7 de la saison 11 de The Walking Dead qui sera diffusé ce lundi 4 octobre sur OCS.