The Walking Dead saison 11 : AMC rompt la tradition et publie la bande-annonce avant le Comic-Con.

AMC a diffusé une nouvelle bande-annonce pour la saison 11 de The Walking Dead, rompant ainsi avec la tradition habituelle qui consiste à diffuser une bande-annonce au Comic-Con International.

La bande-annonce commence par un retour sur le passé, avec des moments mémorables mettant en scène Rick Grimes, Hershel Greene, Michonne et le Gouverneur, le tout accompagné de la voix off du discours emblématique de Rick sur « comment nous survivons ». Ensuite, les fans découvriront de nouvelles séquences de la saison 11, avec des visages plus familiers et la nouvelle faction connue sous le nom de Commonwealth.

La saison 11 de The Walking Dead sera la dernière de la série phare, ouvrant la voie à la poursuite de Fear the Walking Dead tout en laissant la place à plusieurs autres spinoffs. « Cela fait dix ans ‘gone bye’ ; ce qui nous attend, ce sont deux autres à venir et des histoires et des histoires à raconter au-delà », a déclaré le producteur de The Walking Dead, Scott M. Gimple, en septembre 2020.

The Walking Dead: Season 11 First Official Sneak Peek

Ce qui est clair, c’est que cette série a été faite pour les vivants, réalisée par un casting passionné, une équipe de scénaristes/producteurs, des producteurs et une équipe, donnant vie à la vision mise en avant par Robert Kirkman dans sa brillante bande dessinée – et soutenue par les meilleurs fans du monde.

Nous avons encore beaucoup d’histoires passionnantes à raconter sur TWD, et cette fin sera le début de plus de Walking Dead – de toutes nouvelles histoires et de nouveaux personnages, des visages et des lieux familiers, de nouvelles voix et de nouvelles mythologies. Ce sera une grande finale qui mènera à de nouvelles premières. L’évolution est à nos portes. The Walking Dead vit. »