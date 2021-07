The Walking Dead saison 10 : Quand Netflix va-t-il sortir les 6 épisodes bonus ?

in

Les six épisodes spéciaux (17-22) de la saison 10 de The Walking Dead ont été diffusés sur AMC du 28 février aux premiers jours d’avril de cette année et en France sur OCS. Cependant, les fans se sont plaints que le reste de la saison 10 de la série n’était pas encore disponible sur Netflix.

Quand les épisodes supplémentaires arriveront-ils sur Netflix ?