The Walking Dead Saison 10: le réalisateur Greg Nicotero a dévoilé des détails sur l’histoire de la finale.

Comme tous les fans de la série, The Walking Dead, se rendent compte que Greg Nicotero sert l’ensemble du spectacle en tant que cadre, et il a maintenant découvert de nouvelles idées d’histoire concernant la finale reportée de la dixième saison.

L’homme a donné son affirmation à toute la foule qui chérit cet arrangement qu’il sera époustouflant. Cette scène malheureusement repoussée devrait être diffusée le 12 avril 2020; cependant, il s’est retrouvé en retard en raison de la pandémie provoquée par le virus mortel Corona.

Pourquoi le dernier épisode n’a-t-il pas été diffusé

Ce facteur est profondément responsable de l’influence sur le travail qui doit être fait après la création. Les fans ont été très attentifs aux mises à jour sur la nouvelle date de sortie. Cependant, le réseau AMC n’en a pas encore nommé un.

De plus, ce n’est pas si brillant quand la onzième période de cette fabuleuse série de zombies va commencer la procédure de création. Ces données sont telles qu’indiquées par l’étoile appelée Jeffrey Dean Morgan. De plus, ce n’est pas si beau quand la onzième période de cette impressionnante série de zombies va commencer la procédure de création. Ces données sont telles qu’indiquées par l’étoile appelée Jeffrey Dean Morgan.

La dernière scène de la dixième période de The Walking Dead que nous avons vue à tout moment était intitulée The Tower et diffusée sur nos écrans de télévision le 5 avril.

Cette dernière scène a été faite pour que les fans observent Beta conduire une multitude de marcheurs vers une tour de clinique d’urgence déserte où quelques personnages s’étaient rangés. Les individus à l’intérieur du pinacle comprennent Negan aux côtés de Judith, tout comme le père Gabriel.

Attente du dernier épisode de The Walking Dead!

Par cette réalité, nous pouvons anticiper une épreuve de force assez massive sur le chemin de nos légendes. C’est la scène à propos de laquelle tous les fans ont été poussés par Norman Reedus, qui institue le travail de Daryl Dixon, qu’il s’agira d’un combat juste et carré de Game of Thrones.

Entre cette découverte et d’autres parcelles qui ont été laissées suspendues dans l’arrangement. Chaque individu réfléchit et s’énerve pour voir la dernière scène de cette portion.

C’est tout ce que nous avons sur le dernier épisode à venir de The Walking Dead. Nous souhaitons que les fans voient bientôt le dernier épisode. Jusque-là, restez en sécurité et nous nous engageons à apporter toutes les mises à jour.