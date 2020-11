The Walking Dead Saison 10: à quoi s’attendre des épisodes supplémentaires

Malheureusement, l’épisode n’a pas vraiment passé autant de temps avec Maggie. Nous ne savons pas à quoi ressemble sa vie avec les gens de Georgie, qui est son compagnon au masque de fer, ou ce qu’elle ressent en voyant Negan en dehors d’une cellule. Ce seront probablement les points focaux de l’histoire de Maggie dans ces six épisodes.

Le premier des épisodes supplémentaires, convenablement intitulé «Home Sweet Home», se concentrera sur Maggie, alors qu’elle «combat une menace invisible et inconnue» avec Daryl, tandis que «son passé la rattrape». Le synopsis de l’épisode mentionne également que «la sécurité de Negan est à nouveau en jeu».

Bien que l’on ne sache pas qui pourrait être la «menace invisible», il est prudent de supposer que Maggie se heurtera à Negan à un moment donné de cet épisode. Après tout, Maggie a essayé de le tuer avant de quitter les colonies dans la saison 9. Est-ce qu’elle nourrit toujours une haine profonde pour le méchant réformé ou a-t-elle trouvé la paix ces dernières années? «Home Sweet Home» répondra très probablement à cette question.

Chaque épisode se concentrera sur seulement quelques personnages

Étant donné que ces six prochains épisodes sont tournés au milieu d’une pandémie, il n’est absolument pas surprenant que chaque épisode semble ne se concentrer que sur quelques personnages à la fois. Alors que Maggie est au centre de «Home Sweet Home», Daryl et Carol occuperont le devant de la scène dans l’épisode suivant «Find Me». Gabriel et Aaron partent en ravitaillement dans «One More», tandis que Princess se retrouve à nouveau seule dans «Splinter». «Diverged» est un autre épisode de Daryl et Carol qui semble mener au dernier épisode, «Voici Negan».

La distance sociale a sans aucun doute été un facteur lors du développement et de l’écriture de ces épisodes, et il sera très intéressant de voir comment la showrunner Angela Kang et sa salle d’écrivains ont adapté les histoires pour compenser une crise sanitaire réelle. Si rien d’autre, la structure de ces épisodes devrait permettre à la série de se concentrer sur les personnages d’intérêt et de raconter des histoires personnelles à leur sujet. Et non, vous ne devriez pas vous attendre à des hordes de marcheurs cette fois-ci.

Beaucoup de flashbacks

Partager : Tweet