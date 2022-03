The Walking Dead : le retour de Michonne assuré dans la saison 11 ?

La onzième et dernière saison de The Walking Dead maintient les téléspectateurs dans l’attente du retour de Rick Grimes. Cependant, les fans ont avancé une théorie intéressante selon laquelle Michonne reviendra pour les derniers moments et qu’elle aura de grands alliés.

Depuis quelques saisons maintenant, les fans de The Walking Dead ont vu le départ de personnages mémorables tels que Rick Grimes (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira). Cependant, la saison 11 étant la dernière saison de la série de zombies, les fans ont parlé de leur retour, notamment elle pour les derniers moments du volet pour cette raison.

Depuis longtemps, l’endroit où se trouve Michonne est l’un des plus grands mystères de la série, notamment en raison de la dernière scène que nous avons vue dans l’épisode 13 de la saison 10, lorsqu’elle se dirige vers le nord, vers un chantier naval du New Jersey, où Rick est censé avoir été emmené. Mais, avant d’y arriver, elle a sauvé deux survivants d’une attaque de zombies et les a rejoints.

Ces deux survivants étaient les traînards d’un groupe beaucoup plus important, et Michonne a découvert qu’ils faisaient partie d’une caravane massive qui traversait la campagne. Les téléspectateurs ont pu voir que ce ne sont pas des centaines, mais des milliers de personnes qui marchent ensemble vers une destination inconnue. Cependant, des fans affirment qu’elle pourrait avoir des contacts avec ces personnes et ainsi avoir des connaissances sur la CRM (République Civique Militaire).

Rappelez-vous que lorsque Michonne est partie, elle ne connaissait pas les détails de l’échange de Rick par Jadis (Pollyanna McIntosh) avec la CRM, mais à ce moment-là, elle savait qu’il était toujours en vie. Ce contact pourrait donc l’amener à découvrir l’existence de cet énorme groupe, ses plans et peut-être l’emplacement de son quartier général secret.

Cependant, une autre théorie de fans a trait au Portland de The Walking : World Beyond, dans lequel Michonne rejoint les survivants, pour préparer le terrain pour son rôle dans les films de Rick Grimes. S’il y a un lien, cela pourrait créer un moyen pour qu’elle apparaisse gentiment de Portland, ce qui est le plus approprié et qui entre dans cette scène.

En outre, si les survivants de Portland ont quitté l’Oregon pour se rendre dans le nord-est des États-Unis, il est possible qu’ils aient croisé la route de Michonne. Certes, le voyage aurait été long et éprouvant, mais avec des effectifs aussi massifs, il est difficile d’imaginer que quelque chose puisse les arrêter. La caravane montrée dans l’épisode 13 de la saison 10 de The Walking Dead pourrait actuellement se trouver en compagnie des personnes que la CRM a essayé de détruire, Portland.

La réalité est que le film Rick Grimes aura un développement important avec le spin-off qui s’est terminé l’année dernière, The Walking Dead : World Beyond, car il lui donnerait une direction plus facile pour expliquer tout ce qui s’est passé jusqu’à présent dans les deux univers de la série. Surtout avec la présence possible de Michonne avec les survivants de Portland, qui pourrait déclencher une guerre contre le RCM et elle en profiterait pour sauver Rick.