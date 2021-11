The Walking Dead : Les raisons qui ont poussé Lauren Cohan (Maggie) à s’éloigner de la série

L’un des personnages les plus appréciés des fans de The Walking Dead était sans aucun doute Lauren Cohan. Mais son départ de la série a provoqué quelques remous que les producteurs ont dû clarifier.

Avec la fin de The Walking Dead d’AMC, la onzième et dernière saison du drame zombie à long terme a officiellement commencé le 22 août 2021. La série diffuse ses 24 derniers épisodes en trois tranches de huit épisodes qui permettront de poursuivre la série à partir de 2022. Avec chaque épisode de la trilogie de la saison, les fans de The Walking Dead peuvent s’attendre à des rebondissements choquants, à beaucoup d’émotion et à de nombreux adieux déchirants. Betanews revient sur les raisons pour lesquelles l’actrice qui incarne Maggie s’est éloigné un temps de la série.

Pourquoi Lauren Cohan a décidé de quitter la série ?

S’il y avait une certitude narrative dans la saison 11 de The Walking Dead, c’est que la Maggie de Lauren Cohan devait faire face à l’infâme, mais surtout réformé, grand Negan de Jeffery Dean Morgan. Après tout, il est l’ennemi qui a brutalement assassiné son bien-aimé Glenn (Steven Yuen) dans le premier épisode de la saison 7 de la série.

Compte tenu de tout ce que Maggie et sa faction ont enduré dans leur guerre brutale contre Negan et ses Sauveurs, elle a été outrée, à juste titre, lorsque Rick a donné un laissez-passer à Negan après la défaite de l’équipe, commuant sa peine de mort en prison à vie, dont elle a finalement été libérée sur parole.

Mais avant tout cela, Maggie a été complètement retirée de l’intrigue et les producteurs ont dû faire face à ce problème d’une manière ou d’une autre. Le personnage de Lauren Cohan, Maggie Rhee, est un incontournable de The Walking Dead depuis près d’une décennie, mais en 2018, AMC a dû prendre la difficile décision de céder aux demandes contractuelles de l’actrice ou de donner la hache à son personnage.

Lauren Cohan était mécontente de son salaire pour son rôle de Maggie dans The Walking Dead

Dans une récente interview, Lauren Cohan a admis avoir été choquée par ses négociations, ce qui lui a fait penser qu’il était peut-être temps de s’en sortir. L’actrice a commencé à rechercher activement de nouveaux rôles à cette époque et “recevait des offres à gauche et à droite”. En fin de compte, elle a fini par quitter The Walking Dead, mais la décision de la laisser partir était un écart majeur par rapport aux bandes dessinées sur lesquelles la série est basée.

Rompre les rangs avec les livres n’est pas inédit, mais certainement peu orthodoxe. La série s’était déjà écartée de la bande dessinée avec la mort de Carl Rhimes (Chandler Riggs) et plusieurs licences ont été reportées à la télévision, ce que les fans qui connaissent l’histoire ont critiqué de près. Toutefois, comme dans de nombreux autres cas, le personnage de Cohan a pu résoudre sa situation pour revenir.