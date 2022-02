The Walking Dead : la vraie raison pour laquelle Chandler Riggs (Carl) a été viré de la série

Le départ de Chandler Riggs de The Walking Dead a peut-être laissé sans voix de nombreux fans qui aimaient le personnage de Carl. Et si ce n’est pas l’acteur qui a pris la décision de s’en aller, il y a eu des raisons créatives de dire adieu au personnage.

Peu de séries sont aussi impitoyables pour tuer les personnages préférés des fans que The Walking Dead, mais même selon les normes d’AMC, la mort de Carl (Chandler Riggs) dans la saison 8 était choquante. Carl, le fils du leader de la série, Rick Grimes (Andrew Lincoln), aujourd’hui décédé, avait encore de nombreuses histoires basées sur les comics à raconter, et était largement considéré comme l’avenir de ce monde post-apocalyptique. En fin de compte, Riggs a été retiré de The Walking Dead non pas parce que l’acteur était prêt à partir ou parce que le personnage n’avait pas d’histoire, mais parce que l’ancien showrunner Scott M. Gimple avait besoin de donner à Rick une motivation pour maintenir Negan (Jeffrey Dean Morgan) à terre.

Une raison créative, pas personnelle

À l’époque, l’humanité de Rick semblait être en jeu alors qu’il envisageait de tuer Negan et le reste de ses partisans. Tout change lorsque Carl est mordu par un marcheur et dit à son père qu’il peut voir un futur où tous les survivants vivent dans l’harmonie et le bonheur, y compris Negan. Comme son fils espère un avenir moins violent, Rick promet à Carl qu’il s’efforcera de réaliser son rêve.

« C’était un rebondissement dans l’histoire, c’est tout », a déclaré Gimple à propos du départ de Riggs en 2017. « Nous n’avons pas reçu de demande [d’un acteur] ou quoi que ce soit de ce genre. Cela a beaucoup à voir avec l’histoire. »

Pour Chandler Riggs, découvrir que Carl était tué dans la série a été un choc. Le jeune acteur prévoyait d’entrer à l’université et avait récemment acheté une maison en Géorgie, où la série est tournée, lorsqu’il a reçu l’appel. Alors qu’il avait initialement prévu d’aller à l’université et de tourner The Walking Dead en même temps, son départ a poussé l’acteur à prendre une année sabbatique pour poursuivre de nouvelles opportunités de carrière.

« C’était dévastateur pour moi et ma famille, car la série a été une partie importante de ma vie pendant si longtemps », a-t-il déclaré.

« Pendant quelques jours, nous ne savions pas quoi faire et j’étais complètement perdue ».

truly the end of a legendary era in television. i was the biggest fan of the show while i was on it, and will continue to watch until the very end & am so excited to see how it closes. https://t.co/ojO0isHLWZ — chandler riggs (@chandlerriggs) September 10, 2020

Le père de Chandler Riggs, William, a également déclaré que la décision l’avait pris par surprise. Dans un post Facebook depuis supprimé, il a écrit que « Chandler était absolument dévasté par la décision de la production ». Malgré le choc de son départ, Chandler Riggs a depuis rebondi, et le jeune homme de 21 ans a même un nouveau job régulier à la télévision. En 2019, le jeune acteur a rejoint la série dramatique d’ABC, A Million Little Things, qui suit un groupe d’amis devant faire face aux conséquences du suicide de leur ami. Chandler Riggs joue le rôle de PJ, qui croit qu’un membre du groupe est son véritable père biologique.

En termes de ton, A Million Little Things, tendre et sincère, est à mille lieues de l’action grinçante et pleine de zombies de The Walking Dead, et Riggs l’aime ainsi. Dans une interview de 2019, l’acteur a révélé que c’était rafraîchissant pour lui de faire partie d’un casting où il n’est pas vu comme le gamin qui a grandi sur le plateau.

Bien que Carl et son père, Rick, ne soient plus dans The Walking Dead, Riggs est toujours un fan de la série. L’acteur n’a pas laissé la nature soudaine de leur départ entamer son enthousiasme pour la série ou voir où les choses se terminent lorsque The Walking Dead se termine avec la saison 11. En septembre 2020, il a réagi à la nouvelle de la dernière saison à venir de l’émission par un tweet où il s’agissait d’apprécier la série emblématique. Il a tweeté :

« C’est vraiment la fin d’une ère légendaire pour la télévision. J’étais le plus grand fan de la série pendant que j’y participais, je continuerai à la regarder jusqu’à la fin et je suis très impatient de voir comment elle se termine. »

Compte tenu de la mort déchirante de Carl, il semble peu probable que l’acteur revienne pour une dernière apparition avant la fin de la série. Cependant, il est réconfortant de savoir que Chandler Riggs regardera le grand final de The Walking Dead et soutiendra ses anciens camarades de casting de loin.