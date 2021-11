The Walking Dead : voici la plus grosse erreur commise par le groupe de Rick Grimes

En attendant la partie 2 de la saison 11 de The Walking Dead, on a analysé les précédents épisodes des premières saisons de la série, et nous avons remarqué une erreur notable.

The Walking Dead, après plus de onze ans de diffusion, a reçu des critiques élogieuses de la part de ses fidèles téléspectateurs, qui sont restés à l’antenne toutes ces années, suivant les histoires de ce groupe de survivants de la redoutable apocalypse.

En attendant la deuxième partie de la saison 11 de la série à succès d’AMC, les fans n’ont pas hésité à revenir sur les meilleurs épisodes de la série, ceux qui ont contribué à en faire l’une des meilleures intrigues sur les zombies.

La deuxième partie de la saison 11 devrait être diffusée le 20 février de l’année prochaine sur AMC et en US+24 ne France sur OCS. En passant en revue les épisodes précédents, on a finalement mis à jour une erreur assez notable qui n’est pas passée inaperçue à l’époque, et ce dans une scène d’action en prison.

Il ne fait aucun doute que les personnages ont radicalement changé au fil des ans. Dans les premiers épisodes de The Walking Dead, l’attitude de ces protagonistes n’avait rien à voir avec ce qu’elle est aujourd’hui. Après s’être échappé de la ferme d’Hershel Greene (Scott Wilson) dans le final de la deuxième saison, le groupe d’amis était enfin à la recherche d’un nouveau foyer.

Au début de la saison 3, les survivants, menés par Rick Grimes (Andrew Lincoln), n’ont pas hésité à parcourir les lieux à la recherche de signes de vie. Mais comme prévu, l’endroit était complètement infesté par la mort.

Les marcheurs s’emparaient de l’endroit qui devait être la prochaine maison sûre du groupe, et Rick n’avait bien sûr qu’une seule chose en tête, les éliminer tous. À cette fin, les plus forts sont entrés avec des armes à feu et ont lentement nettoyé la prison, pièce par pièce.

Cependant, c’est là que la série télévisée a commis une erreur, car nous avons remarqué que les armes utilisées semblaient moins efficaces que ce que l’on voulait nous faire croire. Peu de personnages semblent réagir au calibre des armes, ce qui montre clairement que ces dispositifs sont impuissants face à eux.