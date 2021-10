The Walking Dead : ce personnage que les scénaristes ont sauvé d’une mort atroce

Toujours plus proche de sa fin avec 11 saisons presque terminées, The Walking Dead a toujours été connue pour être l’une des séries avec le plus de morts montrées à l’écran sans discrimination contre ses personnages principaux, bien qu’il y ait un personnage qu’ils n’ont pas osé tuer comme ils l’avaient prévu.

S’il y a une chose qui a toujours été très claire à propos de The Walking Dead, c’est que, dès ses débuts, la série a acquis la réputation de démontrer que personne, quelle que soit l’importance de son rôle dans la série, n’était à l’abri du danger. Détail qui a sans doute ironiquement fait partie de son succès et aussi de ses pires critiques, l’un de ces décès précoces qui a créé la controverse est celui de Beth Greene, un personnage qui n’apparaît pas dans les comics de Robert Kirkman et qui était joué par Emily Kinney.

Le développement et la fin de l’arc du personnage de Beth Greene diffèrent des autres personnages principaux d’une manière très particulière, car les décisions créatives prises dans la série ont considérablement allongé et adouci le ton sombre qui était initialement prévu pour la plus jeune de la famille Greene. Son rôle a pris une direction différente de celle prévue à partir de la troisième saison, et se poursuivra jusqu’à la cinquième saison avec sa mort.

Les fans de The Walking Dead se souviendront que Beth Greene, la plus jeune fille de Hershel (Scott Wilson), la soeur de Maggie (Lauren Cohan) et membre du groupe de survivants dirigé par Rick Grimes (Andrew Lincoln), a été présentée après leur arrivée à la ferme où elle vivait isolée des horreurs de l’apocalypse zombie. Par la suite, le développement de son personnage s’est progressivement écarté de ce qui était initialement prévu pour elle.

Un fait connu du public est que Beth Greene est morte de façon inattendue au milieu de la cinquième saison de The Walking Dead. La mort inattendue de ce personnage n’a pas du tout été du goût des fans du drame post-apocalyptique, car ils l’ont jugée injuste étant donné qu’elle avait déjà réussi à se sortir d’un grand danger et qu’elle commençait à avoir un lien avec Daryl (Norman Reedus).

La controverse a commencé avec les épisodes qui montraient Beth piégée dans un hôpital d’Atlanta où elle rencontrait Noah (Tyler James Williams) et l’aidait à s’échapper. Une fois libre, le jeune homme est arrivé au camp de Rick et les a conduits à la fille. Tout se complique lorsque la patronne du site, la policière paranoïaque Dawn Lerner (Christine Woods) propose d’échanger Beth contre Noah. Le plus gros ennui était de faire croire au public que tout aurait une fin heureuse pour finir par une mort inutile.

Juste avant de partir en toute sécurité, Beth tente de blesser Dawn, ce qui amène la police à faire feu par impulsion, la blessant mortellement à la tête. La réaction de Daryl en guise de représailles est de tuer l’officier. La fin pitoyable de Beth dans la série la montre gisant mollement dans les bras de Daryl tandis que Maggie pleure inconsolablement. Suite à la controverse suscitée par l’épisode, ses créateurs se sont défendus en révélant que s’ils avaient été fidèles à ce qui était écrit à l’origine, la mort de la jeune fille aurait été beaucoup plus précoce et plus sombre.

A l’origine, les scénaristes avaient une idée différente de la façon dont l’histoire de Beth devait se terminer. Dans la saison 3, The Walking Dead allait révéler qu’un des deux condamnés ayant rejoint le groupe de Rick en prison, Axel joué par l’acteur Lew Temple, était un tueur en série. Les fans se souviendront que lorsque le groupe interagissait avec l’ex-prisonnier, il apparaissait comme gentil et bon, mais l’intention était de cacher la vérité sur lui pour rendre plus choquant ce qu’il ferait ensuite.

Dans une interview de l’époque, l’acteur avait déclaré qu’une scène était prévue dans laquelle Axel devait emmener Beth dans les bois et la “tuer”. Les scénaristes lui ont dit plus tard que ces idées avaient été abandonnées parce que la série était déjà assez sombre avec tout ce qui s’était passé dans cette saison. Une telle mort pour Beth aurait été bien pire que ce qui lui est arrivé quelque temps plus tard dans la saison 5 de The Walking Dead, et ce n’est pas peu dire si l’on considère que sa mort a été l’une des plus controversées de la série.