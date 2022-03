The Walking Dead : Norman Reedus donne des nouvelles rassurantes suite à sa blessure sur le tournage de la série

Les acteurs et l’équipe de The Walking Dead terminent le tournage de la saison 11 à Atlanta. Et c’est sur le tournage du drame d’AMC que Norman Reedus a subi une commotion cérébrale cette semaine. Aujourd’hui, la star de Daryl a brisé son silence suite à l’accident.

The Walking Dead, la série à succès basée sur les bandes dessinées de Robert Kirkman, diffuse actuellement la saison 11B. Cette deuxième vague d’épisodes de conclusion de la série s’achèvera début avril sur AMC, tandis que les acteurs et l’équipe sont encore en train de tourner le troisième tiers des huit épisodes qui clôtureront l’histoire qui a débuté en 2010.

Cette semaine, la nouvelle est tombée d’un accident sur le plateau de la saison 11C de The Walking Dead, qui a impliqué l’un des principaux acteurs de la série. Selon de récentes informations, l’acteur du drame zombie, Norman Reedus, a subi une commotion cérébrale pendant le tournage, sans donner de détails.

Jusqu’à présent, on ne sait pas comment cela s’est passé ni ce qui a causé l’accident de travail sur le plateau de la saison 11 de The Walking Dead, mais heureusement, on sait maintenant que Norman Reedus va bien et se rétablit et qu’il sera bientôt de retour au travail, selon une déclaration de l’agent publicitaire de la star du drame à succès d’AMC, Jeffrey Chassen.

La nouvelle de l’accident est survenue après que Norman Reedus a annulé sa participation à l’événement Fandemic Tour Atlanta prévu ce week-end. L’incident, survenu le 11 mars, a retardé la fin du tournage de The Walking Dead, qui tourne la conclusion de la série en Géorgie.

Ce n’est que vendredi soir que l’acteur s’est exprimé pour la première fois après l’incident, après que le directeur de la photographie de Walking Dead, Duane Manwiller, a confirmé que le tournage du final avait repris sans Reedus. La star, qui incarne Daryl dans la série, s’est rendue sur son compte officiel Instagram pour donner des nouvelles de son état de santé. Il a partagé ceci sur son profil :

« Merci pour les bonnes pensées, ça fait une semaine ou deux. J’ai eu un accident. Mais je vais mieux, j’ai été libéré et je reprendrai le travail mardi. Et désolé pour l’événement d’Atlanta [Fandemian Tour], je l’attendais avec impatience. »

Lorsque le tournage de la saison 11C de The Walking Dead s’achèvera, Norman Reedus et Melissa McBride reprendront leurs rôles dans le projet de spin-off sur Daryl et Carol, un spin-off qui n’a pas encore été nommé et qui devrait être lancé en 2023 sur AMC, ainsi que dans le spin-off sur Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan) intitulé Isle of the Dead.