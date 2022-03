The Walking Dead : Norman Reedus (Daryl) victime d’un accident sur le tournage ?

La star de la saison 11 de The Walking Dead, Norman Reedus, qui incarne Daryl Dixon, se serait blessé sur le tournage. Les premiers épisodes de la deuxième partie de la saison 11 du drame zombie d’AMC ont été diffusés en février sur OCS, et les derniers épisodes devraient être diffusés un peu plus tard dans l’année.

La saison 11 adapte librement l’intrigue des numéros 175 à 193 de la bande dessinée The Walking Dead, en présentant la société post-apocalyptique la plus avancée à ce jour : le Commonwealth.

Daryl est un élément essentiel de la série post-apocalyptique depuis la saison 1 de The Walking Dead. Après le départ de Rick Grimes (Andrew Lincoln) dans la saison 9, le Daryl de Norman Reedus est devenu l’un des leaders de facto d’Alexandria et des autres survivants aux côtés de Maggie Greene/Rhee (Lauren Cohan).

Dans la saison 11, Maggie a refusé de faire partie du Commonwealth alors que Daryl a accepté leur offre et a rejoint leur armée. Maintenant qu’ils font partie de leur communauté, Daryl et les autres survivants commencent à réaliser que la République, apparemment idyllique, a plus que quelques problèmes.

La tournée Fandemic sur Instagram a récemment révélé que Norman Reedus a été impliqué dans un « accident » survenu pendant le « tournage ». En conséquence, Norman Reedus a dû reporter une apparition prévue à la prochaine convention. Aucun autre détail n’a été révélé, ce qui laisse supposer que Reedus s’est blessé en travaillant sur la saison 11 de The Walking Dead. Cependant, cela n’a pas encore été officiellement confirmé.

Le post n’a pas confirmé d’autres détails sur l’accident, mais Fandemic Tour a déclaré qu’elle envoyait « des pensées et de l’énergie positive » à Norman Reedus, qui, selon la société, se sentait « terriblement mal » d’avoir manqué son apparition. Le tournage du dernier épisode de la saison 11 de The Walking Dead devrait s’achever dans le courant du mois, mais l’accident de Norman Reedus pourrait modifier ce calendrier.

L’univers de The Walking Dead continuera également après la diffusion de la dernière saison de la série phare. En plus des séries dérivées en cours Fear the Walking Dead et The Walking Dead : World Beyond, des séries à venir comme Tales of the Walking Dead, Isle of the Dead qui suit Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Maggie à New York, et une série dérivée sans titre qui verra Daryl, Carol (Melissa McBride) et d’autres personnages établis prendre la route, sont également en préparation.

En outre, la franchise verra également une trilogie de films mettant en scène Rick Grimes. Bien que ces films ne soient pas encore en production, Lincoln a été aperçu avec Reedus à Atlanta, en Géorgie, le mois dernier.

Étant donné que le rôle de Reedus dans l’univers se poursuivra, l’acteur apparaîtra vraisemblablement dans le dernier épisode de la saison 11 de The Walking Dead. Cependant, il est possible que Daryl et Carol quittent la série phare pour leur spin-off avant le final, laissant l’épisode 24 à d’autres personnages comme Maggie, Negan, Aaron, Ezekiel, Eugene, Rosita, Gabriel, Judith, ou peut-être même Rick et Michonne.

Indépendamment des personnages, de l’intrigue et de la question de savoir si l’accident signalé affecte la production, les hordes de fans de The Walking Dead souhaitent bonne chance à Norman Reedus et à sa compagnie.