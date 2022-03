The Walking Dead : Maggie et Negan auront aussi leur spin-off en 2023, comme Daryl et Carol

A l’instar de Daryl et Carol, Maggie et Negan ont aussi droit à leur propre série dérivée de The Walking Dead. Le spin-off se déroulera dans la ville de New York infestée de zombies.

Basée sur les romans graphiques éponymes de Robert Kirkman, la série dramatique post-apocalyptique d’AMC s’articule autour de plusieurs groupes de survivants qui tentent de survivre au milieu d’une apocalypse zombie et qui doivent également faire face à divers groupes hostiles autour d’eux. Lauren Cohan incarne Maggie dans The Walking Dead, l’ancienne chef du Hilltop qui défend désormais un nouveau groupe de personnes, les Wardens, tandis que Jeffrey Dean Morgan incarne Negan, l’ancien chef des méchants Sauveurs qui a depuis formé un lien parental avec Lydia, la fille du chef des Chuchoteurs Alpha.

Depuis ses débuts en 2010, The Walking Dead est devenu un point de repère culturel majeur pour AMC et la télévision par câble en général, obtenant des critiques élogieuses au fil des ans et de multiples nominations aux Golden Globes. Son succès d’audience a permis à la série de se développer en une franchise plus large comprenant deux séries dérivées, Fear the Walking Dead et The Walking Dead : World Beyond. AMC prévoit deux autres séries dérivées et une trilogie de films centrés sur le personnage de Rick Grimes joué par Andrew Lincoln, à la suite de sa mort apparente. Maintenant, il semble qu’AMC construise son univers Walking Dead encore plus loin.

AMC a annoncé une nouvelle série dérivée de The Walking Dead, dirigée par Maggie et Negan. Intitulée Isle of the Dead, la série a été conçue par le vétéran de la franchise Eli Jorné et explorera le voyage des deux personnages dans un Manhattan et une ville de New York infestés de zombies. Lauren Cohan, qui est également attachée à la production exécutive avec Jeffrey Dean Morgan et Eli Jorné, a écrit la déclaration suivante.

« Je suis ravie que le récit de Negan et Maggie continue. C’était un tel tour de force de marcher dans les chaussures de Negan, je suis plus qu’excité de continuer son voyage à New York City avec Lauren. Des Walkers dans un environnement urbain a toujours été une image tellement cool, mais la 5ème Avenue, l’Empire State Building, la Statue de la Liberté ? La plus grande ville du monde ? ?? La toile de fond est incroyable, mais c’est l’histoire qu’Eli Jorné a concoctée qui est encore meilleure. Accrochez-vous les amis, Isle of the Dead va réinventer l’univers de TWD. Un grand merci à Dan McDermott, Scott Gimple et AMC pour nous avoir fait revenir pour la suite… nous sommes tout simplement impatients. »

L’annonce de la série spin-off de Maggie et Negan intervient alors que la saison 11 de la série The Walking Dead a vu les deux hommes forcés de s’affronter dans la quête de la première pour récupérer son ancien village Meridian des mains des Moissonneurs. Leur voyage les a mis fréquemment en danger, non seulement face aux rôdeurs et aux faucheurs, mais aussi l’un envers l’autre, car Negan soupçonnait Maggie de vouloir le tuer et a choisi de l’abandonner au milieu d’une horde de rôdeurs dans un tunnel de métro. Après s’être retrouvés par la suite, les deux sont devenus une bonne équipe, même s’ils sont toujours en conflit sur le fait que Negan ait tué Glenn dans la saison 7.

Il est intéressant de noter que la dernière fois que Maggie et Negan ont été vus ensemble dans The Walking Dead, ce dernier s’est éloigné en reconnaissant que la première ne lui pardonnera jamais ses actions. Un bref saut dans le temps a également laissé entrevoir un conflit entre Maggie et sa communauté de Hilltop avec Daryl, qui dirige les soldats du Commonwealth. L’annonce de la série dérivée Isle of the Dead n’indique pas où elle se situe dans la chronologie de la série mère, ce qui soulève des questions sur la façon dont elle s’articulera avec le reste de la onzième et dernière saison de la série à succès. Seul le temps nous le dira, car la saison 11 de The Walking Dead se poursuit le lundi sur OCS, tandis que la sortie de Isle of the Dead est prévue pour 2023.