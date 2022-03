The Walking Dead : La vraie raison pour laquelle Lennie James (Morgan) a quitté la série

La décision de Lennie James de s’en aller a surpris tous les téléspectateurs, mais les fans de The Walking Dead pourraient être surpris d’apprendre pourquoi l’acteur a effectivement fait le changement d’une série à l’autre.

The Walking Dead dit bonjour et au revoir à ses personnages plus que la plupart des séries. En fait, la série dramatique sur les zombies s’est fait un nom au fil des ans pour sa capacité, et sa volonté, de tuer des personnages majeurs en un clin d’œil ou d’éliminer certains personnages de la série à différentes périodes.

Par conséquent, le casting de The Walking Dead a beaucoup évolué au cours des dix saisons, et les fans ont dû dire au revoir à certains de leurs personnages préférés pendant cette période. Mais l’arrivée de nouveaux spin-offs de la série originale a non seulement fait grandir la franchise, mais a aussi donné d’autres opportunités aux acteurs.

Cela dit, peu de départs de personnages de The Walking Dead ont autant surpris et dérouté les fans que celui du Morgan de Lennie James. Le personnage préféré des fans a quitté la série AMC à la fin de la huitième saison, et James a rejoint le casting de la série dérivée d’AMC, Fear the Walking Dead, dès la quatrième saison.

Le départ de Lennie James de The Walking Dead a toujours dérouté les fans de la série. De nombreux fans ont supposé, à juste titre, que James a été forcé de travailler sur le spin-off, qui n’a jamais réussi à se constituer un public aussi large que celui de The Walking Dead.

Cependant, il s’avère que la sortie de James de The Walking Dead était, plus ou moins, entièrement sa décision. James a révélé que, bien que les responsables de la création de la série lui aient d’abord présenté l’idée que Morgan apparaisse dans Fear the Walking Dead, il a finalement décidé de faire la transition lui-même.

« Quand ils m’ont proposé le changement, j’ai vraiment hésité. Mais ensuite, j’ai pensé que le personnage pouvait explorer d’autres choses et évoluer de manière indépendante. »

En d’autres termes, les fans de The Walking Dead peuvent être rassurés en sachant que le départ de Morgan de la série phare n’était pas une décision créative imposée à James, mais une décision prise entre lui et l’équipe créative de The Walking Dead. Bien sûr, cela ne signifie pas que les fans de la série doivent nécessairement être heureux de la sortie de Morgan de la série.