The Walking Dead: la fin de la finale du monde au-delà de la saison expliquée

Will et les personnages encapuchonnés

Will a été beaucoup mentionné dans World Beyond, dans le contexte d’être l’un des membres de la force de sécurité de Campus Colony, en tant que gardien de sécurité du Dr Leo Bennett dans sa mission auprès du CRM et en tant que petit ami de Felix. Cependant, la première fois qu’il est vu à l’écran, c’est dans la séquence post-crédits de 1.09, fuyant pour sa vie une équipe de frappe CRM. Pour autant que Leo le sache, Will revient juste quelques jours de retard d’un voyage de reconnaissance, mais Felix et Iris savent mieux. Après un regard menaçant dans les bois, Felix et Iris regardent Will laisser tomber sa capuche et entrer dans la clairière pour des câlins et des larmes tout autour. C’est un bon moment, certes, mais c’est d’autant plus rassurant que Will n’est pas seul. Il a une demi-douzaine de personnes ou plus qui se cachent dans l’ombre avec lui, et bien que ces personnages encapuchonnés ne s’avancent pas et ne se présentent pas, il est clair du fait que Will est vivant, ils ne sont pas de la milice de la République civique. Si l’organisation est prête à tuer des centaines de personnes pour en obtenir une ou deux, il ne fait aucun doute qu’elle a laissé des ennemis derrière elle. Beaucoup d’ennemis, et étant donné que les ennemis sont si proches de la base d’opérations actuelle du CRM, ce ne serait pas une énorme surprise si les mêmes bois dans lesquels Percy et Elton se sont échappés sont les mêmes bois où Felix et Iris ont rencontré Will. et ses partenaires mystères.