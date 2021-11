The Walking Dead : Jadis révèle enfin où se trouve Rick Grimes dans World Beyond

L’univers The Walking Dead a fait revenir l’un des personnages les plus emblématiques de la franchise. Pollyanna McIntosh a repris son rôle de Jadis dans World Beyond ce week-end, répondant à ce que tout le monde attendait.

The Walking Dead, la série dramatique de zombie de la chaîne AMC, est actuellement en pause, les fans attendant la sortie du deuxième tiers de la saison 11, qui sera diffusé en huit épisodes à partir de février prochain. Une troisième et dernière partie sera publié plus tard en 2022.

Où est Rick Grimes ?

Comme les adeptes de la série le savent, la saison 11 est la dernière saison de The Walking Dead. Cependant, la franchise a récemment commandé la production de Tales of the Walking Dead, qui devrait être diffusée à partir de l’année prochaine. Il s’agira d’une série d’anthologie centrée sur des personnages familiers du passé de la série et sur de nouveaux visages.

La saison 11 met peut-être fin à la série phare d’AMC, mais il reste encore beaucoup d’histoires à raconter dans The Walking Dead. L’univers créé par Robert Kirkman et dirigé par le responsable du contenu Scott Gimple a introduit le plus grand mystère de la série dans l’épisode 5 de la saison 9 intitulé Ce qui vient après, lorsque Rick Grimes, le personnage joué par Andrew Lincoln, a disparu.

Les fans se souviennent qu’à ce moment fatidique de The Walking Dead, Rick Grimes a été gravement blessé après avoir fait exploser le pont pour éviter une horde de zombies se dirigeant vers son peuple. Le personnage d’Andrew Lincoln a été retrouvé et secouru par Jadis, puis transporté avec elle dans un hélicoptère vers un lieu inconnu.

Sans aucun doute, cela a été le moment le plus intrigant de toute l’histoire de The Walking Dead.

Pendant tout ce temps, les fans n’ont cessé de poser des questions et de formuler des théories sur le sort de Rick Grimes. On avait beaucoup parlé de la possible relation étroite entre Jadis et les gens de la CRM. Cependant, ce n’est qu’à la diffusion du spin-off The Walking Dead: World Beyond début octobre que le retour du personnage de Pollyanna McIntosh dans l’univers a été confirmé, transformé en un sous-officier de base de la CRM.

À l’époque, Scott Gimple lui-même avait déclaré que dans la deuxième et dernière saison de World Beyond, Jadis serait chargée de révéler ce qui s’était passé pendant les six années écoulées depuis son départ avec Rick Grimes dans l’hélicoptère dans The Walking Dead, jusqu’à son retour dans le spin-off.

Enfin, Jadis est apparue lors de la diffusion du cinquième épisode de World Beyond, intitulé Moment décisif, et a fait référence à l’endroit où Rick Grimes s’est retrouvé après ce vol mystérieux. Pollyanna McIntosh, a récemment été interviewée, et lorsqu’on lui a demandé si ce que son personnage avait dit à propos de donner à la République Civique quelque chose de “très précieux” était une allusion à Rick Grimes, elle a répondu ce qui suit :

«Je pense que nous pouvons supposer que c’est le cas. Il est prudent de supposer. C’est difficile de parler de Rick, comme Jadis, et de ne pas y mettre un peu de cœur. “

Pour rappel, The Walking Dead : World Beyond est diffusé en US+24 sur Amazon Prime Video.