The Walking Dead: Hilarie Burton dans le rôle de Lucille, l’épouse de Negan

Quelqu’un a-t-il dit «Voici Negan»? Si c’est le cas, Les morts qui marchent Vous avez certainement entendu et semble mettre en place les six épisodes supplémentaires de la saison 10 pour couvrir un arc secondaire important de la série de bandes dessinées. Comme rapporté pour la première fois par Comicbook.com et confirmé par l’actrice elle-même. Les morts qui marchent La saison 10 a choisi Hilarie Burton dans le rôle de la chère épouse de Negan, Lucille.

« Il a été assez difficile de garder cela secret », a tweeté Burton. «Mais j’adore travailler avec @JDMorgan. J’adore le regarder devenir #Negan et prendre ce fanfaron. Et j’adore la famille @TheWalkingDead. Ils font partie de notre famille depuis des lustres et je leur suis très reconnaissant de leur gentillesse.

En plus d’être une actrice accomplie à part entière, Burton est la vraie épouse de Jeffrey Dean Morgan, qui joue Negan dans la longue série de zombies. Burton a joué dans des émissions telles que One Tree Hill, Arme mortelle, et Existant. Son mari, Morgan, a rejoint le casting de Les morts qui marchent dans la septième saison de la série en tant que méchant emblématique de la bande dessinée Negan. Le couple a son propre talk-show à distance sociale sur AMC appelé Vendredi soir avec les Morgans.

Lucille est bien sûr le nom de la batte de baseball en fil de fer barbelé bien-aimée de Negan. Mais comme la mini-série «Voici Negan» de Les morts qui marchent la bande dessinée révèle, Lucille était aussi le nom de sa femme avant l’apocalypse zombie. Negan (il n’a jamais été révélé quel est son nom de famille… ou si Negan est même son prénom) aimait sa femme Lucille mais à la manière de Negan l’a trompée pendant qu’elle luttait contre le cancer. Cette dynamique définit une grande partie de sa réponse à l’apocalypse des zombies à venir.