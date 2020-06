The Walking Dead : D’autres saisons à espérer après la dixième

La saison 10 de The Walking Dead est en pleine diffusion en ce moment. Les téléspectateurs en sont à l’épisode 15 et attendent le numéro 16. Mais même si la saison n’est pas encore terminée, la série veut encore poursuivre sa route pour une nouvelle saison. D’après un spoiler, les aventures de Daryl Dixon et compagnie ne sont pas prêtes à signer leur terme. Certes, la série a connu une baisse d’audience ces derniers jours, elle reste néanmoins dans la liste des plus regardées au monde.

L’épisode 16 ne marquera pas la fin de la série

Les deux dernières saisons ont provoqué une véritable déception au niveau des fans. Cela a entrainé une baisse de l’audience. La série a été regardée par 5,4 millions de téléspectateurs. Les producteurs ont alors mis en place une mission de sauvetage pour regagner le cœur des sérivores. C’est pourquoi ils ont misé sur l’arrivée d’Angela Kang en tant que Showrunneuse. Un changement qui va engendrer d’autres revirements à l’avenir. La capture de Alden et Aaron est encore prometteuse pour une suite logique dans le futur. L’épisode 16 ne va pas supporter la fin de toute une série à elle seule puisque chaque saison de The Walking Dead est composée de 16 épisodes.



Une 11e saison : pour dépasser la concurrence

À part le fait d’être un divertissement, le monde du cinéma est un vrai business qui fait parler l’argent. La concurrence est plus que présente comme dans le domaine du marketing. Une raison pour le studio de ne pas tenter sa chance sur une nouvelle production, mais plutôt sur une amélioration d’une précédente réussite. En tenant compte des erreurs des saisons antécédentes, la production saura quoi faire pour revenir sur le grand écran en tant que numéro un. De nouveaux scénarios et peut-être de nouveaux personnages nous attendent dans la 11e saison de The Walking Dead. D’ici, nous pourrons voir les exploits de la nouvelle showrunneuse et la suite de l’appel au secours de Gabriel. En ce moment, Upload, Unorthodox et Defending Jacob sont au top du classement des meilleures séries TV, contre plusieurs autres sur Netflix, Hulu ou d’autres plateformes cinématographiques. The Walking Dead tente de revenir dans le rang à l’aide de cette nouvelle saison encore plus dévastatrice.

Une nouvelle saison plébiscitée par des millions de fans

Sur les réseaux sociaux, dans les blogs ainsi qu’à travers tout internet, les fans de la série The Walking Dead réclament une nouvelle saison beaucoup plus porteuse pour l’écran géant. La série devient alors un centre de rumeur et de confusion pour toute une génération. Après plusieurs saisons successives, les adeptes de la série ne sont pas prêts à accepter que leur divertissement préféré prenne fin de cette façon. En plus, le réalisateur Michael Cudlitz et aussi ancien acteur du film a annoncé que des épisodes pour « Negan » sont encore réservées pour l’avenir. D’autres rumeurs parlent du retour du shérif Rick Grimes dans une autre saison. Avec toutes ces informations réunies pour les fans, les réalisateurs pourront même continuer à produire d’autres saisons selon les commandes des téléspectateurs. Qui sait, peut-être y aurait-il une saison 12 ou 13 ?