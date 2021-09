The Voice 2021 : Qui sont les candidats et les coachs de cette édition All Stars ?

Ce soir TF1 nous propose dès 21h05 d’assister à The Voice All Stars, une saison spécial anniversaire pour les 10 ans de l’émission sacrant chaque année la plus voix de France.

Comme cette saison est spéciale, il y a quelques changements aux règles habituelles. En effet, alors qu’habituellement, nous avons 4 coachs, cette fois-ci il y en aura 5. Côté talents, ce seront 50 talents des éditions précédentes de The Voice et The Voice Kids qui viendront de nouveau tenter leur chance sous l’oeil du public et de nos stars dans leurs fauteuils rouges.

Qui sont les 5 coachs de The Voice All Stars ?

Pour cette saison 2021 marquant les 10 ans de The Voice, les talents vont chanter pour les oreilles attentives de Mika, Florent Pagny, Zazie, Jenifer et Patrick Fiori. Nous avons donc des coachs habitués à l’exercice qui ne manqueront pas de buzzer ou bloquer leurs collègues pour avoir le meilleur talent dans leur équipe. A noter que Patric Fiori n’a jamais été coach dans The Voice mais l’ai depuis le départ dans The Voice Kids, la version de l’émission réservée aux moins de 16 ans.

Qui sont les talents de retour dans The Voice All Stars ?

Impossible de vous faire une liste exhaustive des 50 candidats qui vont de nouveau tenter leur chance dans The Voice cette année mais ce qu’il faut retenir c’est que ce sont uniquement des anciens candidats et aucun n’a gagné le show mais une dizaine d’entre eux sont allés très loin dans la compétition et ont marqué leur saison. Voici donc la liste des talents dont on se souvient tous bien qu’ils n’aient pas remporté la compétition :

Flo Malley : talent de Garou éliminé au premier prime en direct de la saison 1

Louis Delort : finaliste de Garou dans la saison 1

Amalya : finaliste de Jenifer dans la saison 1

Al.Hy : finaliste de Jenifer dans la saison 1

Luc Arbogast : talent de Jenifer éliminé au premier prime en direct de la saison 2

Anthony Touma : demi-finaliste de Jenifer dans la saison 2

Olympe : finaliste de Jenifer dans la saison 2

Anne Sila : finaliste de Florent Pagny dans la saison 4

MB-14 : finaliste de Mika dans la saison 5

Emmy Liyana : talent de Zazie éliminée au premier prime en direct de la saison 6

Ecco : demi-finaliste de Pascal Obispo dans la saison 7

Gjon’s Tears : demi-finaliste de Mika dans la saison 8

Victoria Adamo : talent de Jenifer éliminée aux battles de The Voice Kids 1 et de The Voice saison 4

Vous l’aurez compris, ce sera une saison de The Voice de grande qualité puisque les talents sont tous d’excellents chanteurs qui ont de plus eu l’occasion de progresser depuis leur sortie de la compétition, pour certains il y a 10 ans déjà.

Rendez-vous ce soir samedi 11 septembre à 21h05 sur TF1 pour assister à la première de The Voice All Stars qui s’annonce intense et riche et émotions.