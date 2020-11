«The Venture Bros» sauvé? Le chef de HBO Max dit: «  Nous y travaillons  »

Une tonne d’émissions ont été victimes de budgets resserrés au milieu de la pandémie de COVID-19, toujours en cours et gérée de manière désastreuse, mais de toutes les émissions annulées de 2020, celle qui nous a peut-être le plus blessé était « The Venture Bros. » La série Adult Swim, qui avait duré 7 saisons sur 17 ans, a obtenu la hache en septembre bien qu’elle ait été renouvelée pour une 8e et dernière saison en 2018.

Mais dans une intrigue passionnante, il semble que la série puisse obtenir cette finale sous une forme ou une autre après tout sur HBO Max, et apparemment, cela est dû en partie à la série culte. extrêmement fans polis. Et de peur que vous ne pensiez que ce n’est qu’une rumeur, l’heureuse nouvelle est venue directement de la bouche du directeur général de HBO Max lui-même, Andy Forssell.

«Les fans de Venture Bros sont passionnés, mais incroyablement civils. J’ai reçu des tonnes de courriels, qui sont tous de courtes notes très bien écrites, suintantes de politesse », a déclaré Forssell tweeté jeudi dernier. Fans de classe. Rien d’imminent, mais sachez que nous y travaillons. #SaveTheVentureBros. »

Alors euh, merci d’être des gens aussi formidables, « The Venture Bros. » Ventilateurs.

Le co-créateur de la série Christopher McCulloch – mieux connu des fans sous le nom de Jackson Publick – a annoncé la triste nouvelle aux fans sur Twitter en septembre, disant en partie aux fans: «Nous avons eu la nouvelle très décevante il y a quelques mois, alors que nous écrivions ce qui aurait été la saison 8. Nous vous remercions, nos incroyables fans, pour 17 ans de votre aimable (et patiente) attention. Et, comme toujours, nous vous aimons.

À l’époque, Adult Swim a déclaré: «Nous voulons également plus de Venture Bros. et avons travaillé avec Jackson et Doc pour trouver une autre façon de poursuivre l’histoire de Venture Bros.» Et depuis lors, il y a eu des rumeurs d’une possible sauvegarde dans les travaux du service de streaming WarnerMedia. On dirait qu’ils sont sur le point de s’en sortir. À cela, nous ne pouvons que dire oui.