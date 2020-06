The Vast of Night – The Spooky Paranoia Trip We Need Right Now

AVERTISSEMENT: SPOILERS AVANT Dans cet épisode « Hangout » de Castle of Horror – un épisode de milieu de semaine qui s’écarte du calendrier prévu de l’émission – le casting discute du nouvel Amazon Original La vaste nuit réalisé par Andrew Patterson. C’est un film charmant sur une paire d’adolescents (Sierra McCormick et Jake Horowitz) – l’un un standardiste et l’autre le deejay local – enquêtant sur ce qui pourrait être l’apparence d’étrangers dans une petite ville quand tous les yeux sont tournés vers le match de basket du lycée .

Comme avec les meilleurs films que nous abordons pour les épisodes de Hangout, il y a tellement de choses à discuter. La vaste nuit La vanité est que c’est un épisode perdu d’un zone floue-Anthologie série de style. Mais une fois que nous avons traversé ce cadre, Patterson commence une visite enivrante d’une petite ville du Nouveau-Mexique (en fait la ville de Whitney, Texas) vers 1959. Sans même nous montrer les visages de ses personnages principaux, nous arrivons à les suivre à travers un terrain de basket-ball, descendu dans des tunnels de stockage, à travers des parkings très fréquentés pour faire la fête avec les citadins, ne serpentant pas mais trébuchant tête baissée à travers un monde américain perdu. Ce n’est qu’une fois que nous avons appris à connaître Fay et Everett, nos héros, que nous voyons même leurs visages alors qu’ils s’installent dans leur travail – les deux impliquant d’écouter les appelants. De là, il devient une version étonnamment fraîche du genre de mystère extraterrestre qui serait à la maison Les X-Files.

C’est un film fabuleux et vous pouvez entendre le vertige des acteurs pendant qu’ils en discutent.

Jason Henderson est l’hôte des Castle of Horror et Castle Talk Podcasts, l’éditeur de la Castle of Horror Anthology série, et l’auteur de Quête du Nautilus: le jeune capitaine Nemo de Macmillan Children’s Books. Son nouveau roman d’horreur, sous le pseudonyme de Peyton Douglas, The Book Man, fait ses débuts en juin.

