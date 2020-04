The Vampire Diaries Saison 9: date de sortie, distribution, intrigue et autres détails que vous devriez connaître.

– Publicité –



The Vampire Diaries Saison 9: The Vampire Diaries est une série dramatique pour ados surnaturels qui se déroule dans la ville fictive Mystic Falls. Cette série est basée sur le livre de L. J. Smith.

C’est l’une des émissions les plus populaires et les plus regardées dont la première saison est sortie le 10 septembre 2009 sur CW. Cette série étonnante a diverti son public avec 8 saisons incroyables qui se sont terminées jusqu’en 2017 et maintenant arrive-t-il avec une autre saison passionnante?

La saison 9 de The Vampire Diaries est-elle renouvelée?

– Publicité –

La télévision et le public de Netflix se sont interrogés sur la prochaine saison de The Vampire Diaries car la saison a été annulée et malheureusement le résultat n’est pas bon cette fois.

La fondatrice Julie Plec et elle ont dit que le patron de la série était heureux pour la neuvième saison. Elle a également déclaré que tous avaient discuté et conclu qu’ils n’auraient pas de neuvième saison pour l’instant.

Quand la saison 9 de The Vampire Diaries sortira-t-elle?

Il est prévu que la saison 9 sortira en mars 2021, nous vous mettrons à jour une fois la date confirmée. La saison 8 est sortie le 21 octobre 2016. La saison 9 arrivera donc après une longue pause. de plus, aucun trailer de la saison n’est encore sorti.

Nous n’avons clairement aucune information concernant la prochaine saison de Vampire Diaries. Nous n’avons aucune information concernant sa scission. Personne ne peut deviner ce qui se passera dans la prochaine saison 9 de The Vampire Diaries.

Qui sont les acteurs de la saison 9 de The Vampire Diaries?

Nous verrons les visages familiers de la saison 9 comme Paul Wesley dans le rôle de Stefan Salvatore, Kat Graham dans le rôle de Bonnie Bennett, Ian Somerhalder dans le rôle de Damon Salvator, Matt Davis dans le rôle d’Alaric Saltzman, Candice King jouant avec Caroline Forbes, Zach Roerig dans le rôle de Matt Donovan .

St.John Kristen Gutoskie comme Seline, Allison Scagliotti jouant Georgie Dowling, Lily-Rose Mumford comme Josie Saltzman, Tierney Mumford dépeignant Lizzie Saltzman, Michael Malarkey comme Enzo, Demetrius Bridges jouant Dorian Williams, Nathalie Kelley appréciant Sybil, Wolé Parks dépeignant Cade , Joel Gretsch incarnant Peter Maxwell.

Sammi Hanratty comme Violet est tombé, Kayla Ewell comme Vicki Donovan, Reece Odum comme Kare. Ian Somerhalder, qui joue l’un des rôles principaux Damon Salvator a rejeté le rôle du personnage.

Attendons la nouvelle mise à jour.

– Publicité –