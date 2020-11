‘The Undoing Director:’ Vous ne pouvez pas tromper un public de thrillers ‘

«C’est drôle parce que c’est ce vieux patriarche, il appartient vraiment à une certaine classe. Il prend son droit pour acquis. Mais il est aussi très intelligent et il a raison jusqu’à un certain point. Personne n’est entièrement bon. Personne n’est entièrement mauvais », dit Bier, qui décrit Sutherland comme une présence sur le plateau, avec sa propre marque de dualité.

«Vous avez Donald Sutherland qui vient sur le plateau et presque tout le monde se lève parce qu’il est le grand homme du cinéma, de la télévision, du théâtre. Et puis il vient et il fait ces blagues vraiment enfantines. Et c’est un tel mélange d’être cette présence étonnante, mais aussi, il enverra des courriers amusants avec des dessins coquins comme un enfant de quatre ans. C’est un mélange vraiment merveilleux de tout ce que vous prévoyez et de tout ce que vous ne prévoyez vraiment pas.

L’autre face de la médaille est le flic d’Edgar Ramirez qui veut juste découvrir la vérité derrière le crime mais se retrouve constamment contre les murs que la position de Grace lui offre.

«Il en a tellement marre d’elle, non pas à cause de qui est Grace, mais parce qu’elle est privilégiée, il sait qu’il ne peut pas l’atteindre. Il ne peut pas. Il a le sentiment qu’elle ne dit pas la vérité et qu’elle n’aura probablement jamais à le faire, car elle appartient à cette classe où vous vous en sortez. Et vous sentez sa frustration et vous sentez qu’il en a tellement marre.

Tout cela en fait un thriller incroyablement convaincant plein de performances de haut niveau qui est susceptible de rejoindre les meilleures listes de cette année. Cela marque un autre spectacle qui est visiblement centré sur les femmes à la fois devant et derrière la caméra, ce que nous voyons de plus en plus. La télévision semble avoir une longueur d’avance sur le cinéma en ce qui concerne les rôles féminins.