The Undertaker’s WWE adieu set pour Survivor Series

La WWE a annoncé que The Undertaker aurait son dernier adieu lors de l’événement « Survivor Series » de cette année.

La légende de la lutte – qui a fait ses débuts il y a 30 ans lors de l’événement annuel, le 22 novembre 1990 – célébrera sa carrière mémorable alors qu’il terminera trois décennies avec l’entreprise à la même date ce mois-ci.

La WWE a tweeté: « BREAKING: Le dernier adieu de @ Undertaker Set pour @WWE #SurvivorSeries

« Le dernier adieu de Undertaker aura lieu à #SurvivorSeries le dimanche 22 novembre à 19h HE en streaming en direct sur @WWENetwork, clôturant la carrière légendaire de 30 ans de The Phenom.

« #ThankYouTaker (sic) »

Le soi-disant Dead Man – de son vrai nom Mark Calaway – est actuellement mis à l’honneur sur le réseau WWE avec une multitude de programmes spéciaux sur la plate-forme de streaming de la société.

Les documentaires «Meeting The Undertaker» et «WWE Untold: The Phenom and The Legend Killer» sont déjà disponibles, tandis que «The Mortician: The Story of Paul Bearer» sortira le dimanche (08.11.20).

Pendant ce temps, « Brothers of Destruction » – qui a été créée en octobre au Austin Film Festival – arrivera sur le réseau WWE le 15 novembre.

Undertaker sera un invité spécial sur ‘Steve Austin’s Broken Skull Sessions’ immédiatement après ‘Survivor Series’.

La légende du ring est à la recherche d’un livre d’histoires mettant fin à sa carrière emblématique depuis quelques années, et il semble que son match Boneyard de WrestleMania de cette année était son dernier match.

Dans la finale de ‘The Last Ride’ plus tôt cette année, il a déclaré: « Je crois que je suis à un endroit maintenant, après Boneyard – qui était une bataille infernale contre l’un des meilleurs du secteur. [AJ Styles].

« Vous voilà, en train de monter sur votre moto et de décoller. Il y a eu beaucoup de réflexion et beaucoup d’émotion, l’une de ces choses étant: » Es-tu assez content de ça? »

« C’était un moment fort. Vous ne les comprenez pas forcément toujours. S’il y a jamais eu une fin parfaite à une carrière, c’est bien là. »

