The Undertaker: La WWE lui rend hommage

À l’issue du chapitre 5 de « Undertaker : Last Ride », la WWE a tenu à remercier The Undertaker pour ses 30 ans de services dans l’entreprise.

Il est à noter que « Undertaker : Last Ride » est un documentaire qui raconte le Boneyard Match de The Undertaker face à AJ Styles à WrestleMania 36.

The Undertaker revient sur le match qui a le plus marqué sa carrière

The Undertaker a expliqué que son dernier combat contre AJ Styles à WrestleMania 36 était le dernier qu’il n’avait aucunement envie de refaire. Il est tout de même à préciser que Undertaker a murmuré en disant « ne jamais dire jamais » et que l’on pouvait compter sur sa présence pour Vince McMahon si ce dernier faisait appel à lui. The Undertaker a déclaré suite à sa victoire qu’il est à un point de sa carrière où il a gagné une bataille des plus incroyables contre celui qu’il considère comme étant l’un des meilleurs catcheurs du business. Lui de continuer qu’après ça, il prendra sa moto en s’en ira. Le catcheur affirme que s’il y avait une fin de carrière parfaite, ce serait sûrement celle-là.

Pour ce qui est de son éventuel retour sur le ring, il préfère laisser le temps en décider. The Undertaker explique qu’il ne faut jamais dire jamais, mais qu’à ce stade de sa carrière, il n’a plus réellement envie de remonter sur le ring. Le catcheur annonce ainsi que son match contre AJ Styles était son dernier combat, mais si Vince faisait appel à lui en cas d’urgence, tout est possible.