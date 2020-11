The Undertaker dit adieu à la lutte professionnelle

La carrière de 30 ans de l’icône de la WWE, The Undertaker, a officiellement pris fin après que la figure légendaire a fait ses adieux à la série Survivor.

Considéré par beaucoup comme l’un des plus grands interprètes de tous les temps, The Undertaker, qui a fait ses débuts à Survivor Series le 22 novembre 1990, a officiellement pris sa retraite lors du même événement 30 ans plus tard. Il termine comme l’artiste le plus ancien de l’histoire de l’entreprise.

Undertaker, dont le vrai est Mark William Calaway, a concouru avec pratiquement tous les visages célèbres de la WWE au fil des ans, y compris Hulk Hogan, The Rock, Ric Flair, Kane, Stone Cold, Triple H, Shawn Michaels, John Cena, Brock Lesnar et Roman Reigns.

À l’âge de 55 ans, il quitte la scène de la lutte professionnelle en tant que sept fois champion du monde à la WWE et à la WWF. Il a également détenu une séquence inégalée et invaincue de 21 victoires consécutives sur la plus grande scène de lutte, WrestleMania, avant qu’elle ne soit finalement terminée par Lesnar en 2014.

The Undertaker en compétition à Sydney, en Australie, lors d’un événement de la WWE en 2008. (Getty)

Au début des années 2000, il a dépeint un personnage de style motard avant de revenir finalement sous le nom de « Dead-Man » où il deviendrait une icône et serait surtout reconnu parmi les fans de lutte pour sa personnalité sur le thème de l’horreur.

Debout à 208 centimètres et pesant près de 140 kg, The Undertaker a fait ses adieux à la WWE dans un véritable style d’homme mort.

«Mon temps est venu de laisser l’Undertaker reposer en paix», a-t-il déclaré.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson a dirigé une foule d’anciens et actuels lutteurs en rendant hommage au grand WWE sur les réseaux sociaux.