– – – – – – The Umbrella Academy est une série télévisée de super-héros américaine basée sur la série de bandes dessinées du même nom publiée par Dark Horse Comics. Cela a fait beaucoup de bruit quand il a atterri pour Netflix. Créé par Steve Blackman et développé par Jeremy Slater. = Intrigue de la saison 3 de la Umbrella Academy Le 1er octobre 1989, 43 femmes du monde entier accouchent simultanément. Bien qu’aucun d’entre eux ne montre de signe de grossesse avant le début du travail. Sept des enfants sont adoptés par le milliardaire excentrique Sir Reginald Hargreeves, et transformés en une équipe de super-héros dans ce qu’il appelle « The Umbrella Academy ». Hargreeves donne aux enfants des numéros plutôt que des noms. Les frères et sœurs réunis tentent de découvrir le secret de leur famille dysfonctionnelle tout en commençant à se séparer en raison de leurs personnalités et capacités divergentes. Netflix examine généralement les performances d’une émission au cours de son premier mois avant de la renouveler ou de l’annuler, cependant, c’est un peu difficile à dire, surtout avec la pandémie COVID-19 qui retarde les choses. Mais il est prudent de dire qu’une décision pourrait venir vers septembre 2020. Que se passera-t-il dans la saison 3? Alors que la troisième saison suivra sans aucun doute l’arc Hotel Oblivion de la série de bandes dessinées, la première saison comprenait des changements par rapport au premier arc, Apocalypse Suite. Cela signifie que selon ce qui se passe dans la saison deux de la série, il pourrait y avoir des changements majeurs dans la saison trois à sa sortie. Quand la saison 3 de la Umbrella Academy sortira-t-elle? le spectacle n’a pas encore été renouvelé, il n’y a aucun moyen de dire quand il reviendra. Cependant, s’il obtient un renouvellement rapide, il y a une chance qu’il puisse filmer immédiatement s’il est sûr de le faire pendant la pandémie COVID-19. Les émissions de Netflix ont tendance à revenir après un an, de sorte que les fans peuvent probablement attendre son retour en juillet ou août 2021. Mais Netflix a finalement révélé que la saison deux débuterait le vendredi 31 juillet. / The White Violin / Number SevenTom Hopper comme Luther Hargreeves / Spaceboy / Number OneDavid Castañeda comme Diego Hargreeves / The Kraken / Number TwoEmmy Raver-Lampman comme Allison Hargreeves / The Rumor / Number ThreeRobert Sheehan comme Klaus Hargreeves / The Séance / Number FourAidan Gallagher comme Le garçon / numéro cinq – – –

BEN HARGREEVES / THE UMBRELLA ACADEMY / FIGURINE FUNKO POP Ben est le septième frère de la fratrie Hargreeves qui mourut lors d'une mission dans la série The Umbrella Academy. Il pouvait faire sortir des monstres de sa poitrine et on peut le voir car Klaus continue à le voir grâce à son pouvoir. Funko l'a donc représenté dans le dernier épisode quand il sert du corps

Making of The Umbrella Academy par Steve Blackman Allez dans les coulisses de The Umbrella Academy l’un des Netflixs spectacles les plus regardés avec une deuxième saison débuts Juillet 31st 2020 Plongée dans le développement et la production de la première saison de la série originale netflix The Umbrella Academy avec une collection qui dispose de centaines