The Umbrella Academy Saison 2: la date de sortie de Netflix, le casting, l’intrigue sont appréciés par les critiques!

– – – La série télévisée américaine de super-héros « The Umbrella Academy 2 » est publiée et les critiques déversent l’amour dans la prochaine saison de la série. Voici tout ce que nous savons! Les critiques apprécient la saison 2 de la Umbrella Academy! La saison 2 de cette académie des parapluies est finalement publiée et l’amour est déversé par les critiques. Les téléspectateurs de Netflix ont été introduits par la saison 1 de l’Académie parapluie dans la famille Hargreaves d’enfants motivés. La série de bandes dessinées illustrée par Gabriel Bae est réalisée et composée par Gerrard Way. L’histoire tourne autour de l’industriel milliardaire Sir Reginald Hargreaves adopte au hasard sept filles sur 43 enfants nées sans aucun signe de grossesse. Il peut instruire ses enfants de sauver le monde. Sir Reginald construit la Umbrella Academy. Plutôt que d’accepter la responsabilité de l’apocalypse de 2019 dans la saison 1, ils ont négligé. La deuxième saison de la série ramène les fans dans les années 1960. Cinq (Aidan Gallagher) a voyagé dans le temps cette saison. La saison 2 de la Umbrella Academy a reçu des critiques positives! Les gens ont apprécié The Umbrella Academy 1 et ont montré du service et l’ont fait parmi les séries les plus vues de 2019. Mais les critiques n’ont finalement pas partagé cette adoration, et le rythme entraîné par le puzzle de cette Umbrella Academy et de la génération générationnelle pour un défaut a été mentionné par nombreuses. Les amoureux de Umbrella Academy ont été surpris que les toutes premières critiques de la deuxième saison soient plus positives et festives que celles de cette saison, elles le sont un peu, c’est une modification d’un récit. Dans l’ensemble, la saison 2 de la Umbrella Academy a obtenu un score élevé dans l’ensemble du set. The Umbrella Academy Saison 2: Cast Ellen Page dans le rôle de Vanya HargreevesTom Hopper dans le rôle de Luther HargreevesDavid Castañeda dans le rôle de Diego HargreevesEmmy Raver-Lampman dans le rôle d’Allison HargreevesRobert Sheehan dans le rôle de Klaus HargreevesAidan Gallagher dans le rôle du garçon / numéro cinqMary J.Blige comme Cha-Chae PeabodyAdam Godley et Ken Hall comme PogoColm Feore comme Sir Reginald HargreevesJustin H.Min comme Ben Hargreeves – – –

VANYA / THE UMBRELLA ACADEMY / FIGURINE FUNKO POP Vanya est est un des sept personnages principaux de la série The Umbrella Academy. Elle est celle des sept qui a grandi en pensant ne pas avoir de pouvoir alors que ceux-ci étaient juste trop puissants. Funko l'a représenté lors de son récital de violon dans le dernier épisode quand ses yeux sont devenus

DIEGO HARGREEVES / THE UMBRELLA ACADEMY / FIGURINE FUNKO POP Diego Hargreeves était l'un des enfants nés d'une femme qui n'était pas enceinte dans la série The Umbrella Academy. Son pouvoir surnaturel était de pouvoir contrôler la trajectoire de tous les objets qu'il lance et plus spécifiquement des couteaux. Funko l'a ici représenté avec sa tenue de super-héros, son

KLAUS HARGREEVES / THE UMBRELLA ACADEMY / FIGURINE FUNKO POP Klaus est l'un des sept enfants adoptés par Reginald Hargreeves pour leurs pouvoirs surnaturels dans la série The Umbrella Academy. Son pouvoir est particulièrement perturbant puisqu'il peut entendre les morts. Ce qui l'a poussé à se tourner vers les drogues et l'alcool pour endormir son cerveau. Funko l'a