The Tire Collective développe un dispositif embarqué pour capturer les émissions des pneus

Une technologie en instance de brevet conçue par la start-up britannique The Tire Collective pour capturer les particules de caoutchouc synthétique invisibles expulsées par les pneus de voiture a reçu le prix national britannique James Dyson de cette année, développé par un groupe d’étudiants diplômés de l’Imperial College et du Royal College of Art , le prototype peut être suspendu à la fusée d’essieu de chaque roue, juste au-dessus de l’endroit où le pneu rencontre la route, pour capturer les fragments de microplastique libérés par frottement chaque fois que la voiture freine, accélère ou tourne un virage.Le prototype de Tyre Collective peut être monté sur le Fusée de direction d’une voiture Ces morceaux microscopiques de caoutchouc artificiel, appelés usure des pneus, représentent plus de la moitié de toutes les émissions de particules créées par les véhicules sur la route et sont rejetées dans l’air et les voies navigables. « Nous avons commencé le projet en examinant les microplastiques en général et ont été choqués lorsque nous avons découvert que l’usure des pneus était le deuxième plus grand polluant microplastique dans l’environnement, après le plast à usage unique ic, et une source majeure de pollution de l’air », a déclaré Hanson Cheng, qui a co-fondé The Tire Collective aux côtés de Siobhan Anderson, Deepak Mallya et Hugo Richardson. Le pneu de voiture «vivant» de Goodyear convertit le dioxyde de carbone en oxygène. « Cela a remis en question notre perception de la pollution des véhicules, car elle est généralement associée aux émissions d’échappement. Nous savons tous que les pneus s’usent, mais nous n’avons jamais considéré où tout cela va. Ces microparticules sont partout. L’équipe a suivi les bus Transport for London (TFL) en temps réel pour visualiser le problème et a calculé que la quantité de caoutchouc expulsée dans l’environnement par un bus en une seule journée équivaut à la taille Un seul bus conduisant le plus long trajet de bus de Londres, le X26, émet 336 grammes d’usure des pneus chaque jour L’équipe de Tire Collective a initialement expérimenté l’utilisation d’adhésifs ou la technologie d’aspiration pour attirer ces particules.Mais à travers une série d’expériences, ils ont découvert que une solution beaucoup plus simple et efficace consistait à exploiter la charge électrostatique positive des particules de pneu, qui est créée par le frottement par lequel elles sont expulsées d.Cela signifie que les particules de caoutchouc peuvent être capturées de l’air à l’aide d’électricité statique, de la même manière que les cheveux s’accrochent à un ballon lorsqu’ils sont frottés sur la tête d’une personne.Dans ce cas, une série de plaques de cuivre intégrées dans le Le dispositif TC01 de Tyre Collective est chargé électrostatiquement via l’alternateur de la voiture, ce qui leur permet d’aspirer les particules de caoutchouc.Des plaques de cuivre chargées électrostatiquement sont utilisées pour capturer les particules Afin de capturer les particules avant qu’elles ne pénètrent dans l’environnement, l’unité est placée sur le chemin de le flux d’air naturel autour de la roue qui tourne.Selon The Tire Collective, cela a permis au TC01 de capturer 60% de toutes les particules en suspension dans l’air lorsqu’il est testé sur un banc d’essai.Le Tyre Collective a testé l’appareil à l’aide d’un banc d’essai Les particules de caoutchouc sont stockées dans une cartouche amovible qu’il faudrait vider environ une fois par mois, les déchets de caoutchouc étant utilisés pour créer de nouveaux produits. « Nous voulons remettre en question les modèles d’entreprise existants «Nous parlons à des entreprises de recyclage de pneus et développons des applications pour l’usure des pneus, y compris la réintroduction de ce micro-caoutchouc dans la production de nouveaux pneus et son recyclage dans les semelles d’usure des chaussures et le noir de carbone. , un pigment utilisé pour créer des encres. « Les particules de caoutchouc sont stockées dans une cartouche amovible. Fondamentalement, selon Cheng, même si les émissions de Co2 devraient diminuer avec le passage aux véhicules électriques, les émissions des pneus sont en fait susceptibles d’augmenter en raison de l’augmentation du poids de la batterie. « La pollution future des véhicules ne viendra pas du tuyau d’échappement mais des pneus », a-t-il déclaré. La startup espère travailler avec les constructeurs automobiles pour intégrer l’appareil dans les futurs véhicules électriques. C’est pourquoi The Tire Collective espère s’associer à TFL à l’avenir, pour aider à atteindre son objectif d’exploiter une flotte zéro émission d’ici 2030.La startup négocie également actuellement un partenariat de développement avec une voiture mondiale fabricant à chercher à affiner l’appareil, dans le but ultime de l’intégrer dans de nouveaux véhicules électriques. Le bioplastique de déchets de poisson MarinaTex, étudiant britannique, remporte le premier prix du James Dyson Award 2019 Le Tire Collective est l’un des 27 lauréats nationaux du prix James Dyson 2020, avec d’autres lauréats, dont une ruche au mycélium d’Irlande, un système de filtration d’eau « ultra-économique » du Mexique et une boîte vocale artificielle du Japon capable de reproduire l’ancienne voix de l’utilisateur.Le projet a remporté le prix national James Dyson de cette année Cette liste sera réduite à une liste restreinte de 20 par un panel d’ingénieurs Dyson, avant une et un lauréat de la durabilité est choisi en novembre, chacun recevant 30 000 £ de financement.Les lauréats précédents du prix international James Dyson vont d’un bioplastique fabriqué à partir de déchets de poisson à une turbine pour produire de l’énergie éolienne en milieu urbain.

