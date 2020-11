The Thing: Guess Who Quiz

Le classique claustrophobe de 1982 de John Carpenter, The Thing, a transformé sa réception autrefois abyssale en un élément de sa place comme l’un des films d’horreur les plus vénérés et les plus influents jamais réalisés.

Équilibrant l’horreur corporelle grotesque et les sentiments plus modérés de paranoïa et d’isolement, The Thing crée une atmosphère unique remplie d’images et d’implications troublantes, augmentant lentement le niveau de méfiance non seulement parmi les personnages, mais aussi parmi le public. Chaque action prise par le casting nous plonge encore plus dans un état de chaos et nous rend plus anxieux quant à ce qui va se passer ensuite.

Cela dit, dans quelle mesure avez-vous prêté attention au film? Avec chaque action si importante – chaque mouvement si méticuleux – à quel point pouvez-vous vous souvenir des personnages et de ce qu’ils ont fait? Il est temps de le mettre à l’épreuve. Voici la chose: Guess Who Quiz!