The Tax Collector Trailer officiel : sortie du film le 7 août

La bande-annonce du film de Shia LaBeouf, The Tax Collector, est ici, et il semble que le réalisateur David Ayer pourrait avoir un coup sur les mains. LaBeouf et Bobby Soto jouent le rôle de contribuables locaux qui perçoivent leurs patrons des bénéfices des gangs locaux. Quand le vieux rival de leur patron les appelle, c’est le désordre total pour les deux.

Le post The Tax Collector Trailer n’est pas passé inaperçu. D’ailleurs, la sortie du film sera officielle aux Etats-Unis le 7 août prochainement. C’est du moins ce qu’on pourrait déduire de la publication récente du Bleeding Cool News And Rumors.

Un bel investissement de Shia LaBeouf

« Il est l’un des meilleurs acteurs avec lesquels j’ai travaillé, et il est le plus engagé dans le corps et l’âme. Il s’est fait arracher une dent sur Fury, puis sur Tax Collector, il s’est fait tatouer toute la poitrine. Il s’implique tout entier et je n’ai jamais connu une personne aussi investie.” On peut par ailleurs retrouver au casting Cinthya Carmona, Cheyenne Hernandez, George Lopez, Jay Reeves, Lana Parrilla et Chelsea Rendon.