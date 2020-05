The Sundance Horror Hit Subvertit l’histoire de la maison hantée – / Film

L’une des entrées de genre les plus en vogue à Sundance cette année a été Relique, scénariste-réalisateur Natalie Erika James«Film d’horreur sur trois générations de femmes confrontées à quelque chose de potentiellement surnaturel. Si cela vous semble vague, c’est intentionnel – il s’agit clairement d’un de ces films «moins vous en savez, plus vous serez surpris». Regarder le Relique bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce Relic

J’ai vu beaucoup de films à Sundance cette année (au bon vieux temps quand j’ai quitté ma maison pour voyager dans des festivals de cinéma), mais je n’ai jamais réussi à trouver le temps de regarder Relique. Et je le regrette depuis, parce que tous ceux à qui j’ai parlé lors du festival qui l’ont vu ne pouvaient cesser de s’en délecter. Heureusement pour moi – et vous – Relique sera bientôt disponible pour tous.

Dans Relique, «Lorsque la mère âgée Edna (Robyn Nevin) disparaît inexplicablement, sa fille Kay (Emily Mortimer) et sa petite-fille Sam (Bella Heathcote) se précipitent vers la maison de campagne en décomposition de leur famille, trouvant des indices de sa démence croissante éparpillés dans la maison en son absence. Après le retour d’Edna aussi mystérieusement qu’elle a disparu, Kay craint que sa mère ne veuille ou ne puisse pas dire où elle a été confrontée à l’enthousiasme sans vergogne de Sam pour retrouver sa grand-mère. Alors que le comportement d’Edna devient de plus en plus volatile, les deux commencent à sentir qu’une présence insidieuse dans la maison pourrait prendre le contrôle d’elle. Les trois générations de femmes sont réunies par un traumatisme et un puissant sentiment de force et de loyauté pour affronter ensemble la peur ultime. »

Décrit comme «une touche nouvelle et terrifiante du célèbre conte de maison hantée» Relique a été écrit par Natalie Erika James (qui dirige également) et Christian White. Il a également été produit par les Russo Brothers, avec Mike Larocca, Todd Makurath, Wang Zhongjun, Wang Zhonglei et Hu Junyi, et produit par Anna McLeish, Sarah Shaw, Jake Gyllenhaal et Riva Marker

Chercher Relique sur 10 juillet en salles (peut-être?) et également disponible sur demande et en location numérique.

