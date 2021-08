Qui joue King Shark dans The Suicide Squad ?

King Shark est l’un des membres les plus marquants de la Task Force X dans The Suicide Squad et il est joué à la fois par Steve Agee et Sylvester Stallone. L’un des mandats personnels que James Gunn s’est donné lorsqu’il a accepté d’écrire et de réaliser The Suicid Squad était de choisir les personnages les plus étranges du panthéon de DC Comics afin de raconter l’histoire de cette suite. Cela inclut des personnages tels que Javelin, Polka-Dot Man, et même King Shark.

Nanaue alias King Shark est hawaïen et le fils de Shark God, et naturellement, il est souvent apparu en tant que méchant dans les comics d’Aquaman, bien qu’il ait finalement fait son chemin dans plusieurs séries de Suicide Squad. King Shark est récemment apparu dans la série télévisée The Flash ainsi que dans la série animée Harley Quinn, mais The Suicide Squad marque la première adaptation de son personnage sur grand écran. Et contrairement à ses homologues à l’écran et dans les comics, la version du King Shark du DCEU n’est pas aussi musclée.

Pour donner vie à King Shark dans The Suicide Squad, DC Films a recruté Steve Agee pour incarner le personnage en personne sur le plateau, avec Sylvester Stallone pour la voix de Nanaue. Pour la version française, c’est Alain Dorval qui fait le doublage voix. Vous aurez également reconnu sa voix puisque c’est lui qui double quasi tout le temps Sylvester Stallone en VF.

Steve Agee est connu pour avoir joué dans le film Brightburn : L’Enfant du mal, produit par James Gunn, ainsi que dans de nombreuses séries télévisées telles que American Dad! ou encore Modern Family. Quant à Sylvester Stallone, c’est un acteur, scénariste et réalisateur de renommée mondiale, qui s’est fait connaître en créant la franchise Rocky, puis en jouant dans Rambo, Cobra, Demolition Man, etc. Récemment, il a créé les séries The Expendables et Evasion.

James Gunn a déclaré que DC Films et lui avaient passé beaucoup de temps à trouver la voix parfaite pour King Shark, en testant plusieurs doubleurs et même un acteur à l’écran, mais que finalement, James Gunn avait contacté Sylvester Stallone pour le rôle, qui avait gracieusement accepté. Étant donné que le rôle a été écrit en pensant à Sylvester Stallone, il était naturel pour les personnes impliquées qu’il incarne King Shark dans le film. Sylvester Stallone avait déjà travaillé avec James Gunn sur Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, où il incarnait le personnage de Stakar Orgord alias Starhawk, et ils avaient donc déjà une relation professionnelle bien établie.

King Shark est devenu un personnage bien-aimé avant la sortie de The Suicide Squad et il est certainement possible que ce ne soit que le début de son mandat au sein du DCEU. Bien que Suicide Squad 3 ne soit pas encore confirmé, il y a toujours une chance qu’il apparaisse dans Aquaman 2 en tant qu’adversaire, même pour une brève scène ou deux. Et il est possible que Steve Agee et Sylvester Stallone veuillent revenir dans le futur.