The Suicide Squad de James Gunn ajoute Sylvester Stallone!

Studios Marvel

Sylvester Stallone a rejoint le casting du très attendu The Suicide Squad. La nouvelle a été partagée la semaine dernière par l’acteur emblématique, puis confirmée par le réalisateur James Gunn sur Instagram.

Les deux ont été vus ensemble dans un bar et la photo avait la légende suivante: « J’adore toujours travailler avec mon ami @officialslystallone et notre travail aujourd’hui sur The Suicide Squad ne faisait pas exception. Bien que Sly soit une star de cinéma emblématique, la plupart des gens ne font toujours pas exception Je n’ai aucune idée de ce qu’est un acteur incroyable ce type « .

Stallone a fait une brève apparition dans Guardians of the Galaxy Vol. 2 comme Stakar Ogord et les deux ont formé un lien très spécial sur le plateau. Il est également apparu sur l’une des nombreuses scènes post-crédits, taquinant une implication potentielle pour les futures phases du MCU.

Instagram

En ce moment, le rôle de Stallone dans ce film reste mystérieux, mais il vaut la peine de savoir qu’il est passé de l’univers cinématographique Marvel au côté DC.

La Suicide Squad devrait sortir en salles le 6 août 2021. La distribution massive verra des stars telles que John Cena, Idris Elba, Margot Robbie, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Michael Rooker, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Jay Courtney et bien d’autres. plus.

Suicide Squad (2016) était PG-13, mais ce redémarrage pourrait très bien être classé R et suivre les traces de Joker et Birds of Prey.