The Suicide Squad 2: Pourquoi le Joker de Jared Leto ne revient pas pour la suite?

– – –

The Suicide Squad 2: Pourquoi le Joker de Jared Leto ne revient-il pas pour la suite? The Suicide Squad est l’un des nombreux films de DC. Le film a été créé par James Gunn. «The Suicide Squad» de James Gunn était basé sur David Ayer’s Suicide Squad. Bien que ce ne soit pas une suite directe de celui-ci, il est similaire. Le film se renouvelle pour une autre partie. Il est prévu que Leto ne reviendra pas pour son rôle de Joker. Pourquoi? Trouver.

Pourquoi le Joker de Jared Leto ne reviendra pas?

La Suicide Squad s’articule autour des anti-héros formant la Task Force X. Elle implique Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, El Diablo, Killer Croc et Slipknot. En outre, Joker a été présenté dans le film en tant que patron du crime au lieu d’un psychopathe.

– – –

Le personnage de Joker dans The Suicide Squad n’a pas été très apprécié des fans et des critiques. Au contraire, Joaquin Phoenix dans le Joker de Todd Phillips était apprécié dans le monde entier. Ces séries d’événements ont en quelque sorte réduit la valeur de Leto en tant que Joker.

Que dit James Gunn à propos de Leto en tant que Joker?

Dans une interview, James Gunn a laissé entendre que Leto ne reviendrait pas en tant que Joker. Il a dit que Joker n’est pas un membre direct de la Task Force X, donc son absence n’est pas surprenante. La Suicide Squad 2 s’articulera autour de Harley Quinn et Captain Boomerang. Il pourrait y avoir des mentions du Joker mais seulement des mentions.

En outre, DC Extended Universe est, en particulier sur ses prochains films. Comme ils ne veulent plus d’erreurs et veulent construire un film qui est aimé par les fans.

Par conséquent, il est conclu que Leto ne sera vu dans aucun des projets de DC. Que ce soit The Suicide Squad ou Birds of Prey, le retour de Leto est hautement douteux et discutable.

Attendons le film pour de nouvelles aventures passionnantes!

– – –