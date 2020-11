The SpongeBob Movie Netflix Debut Set, sauf aux États-Unis et au Canada – / Film

Alors que le reste du monde peut voir le nouveau Bob l’éponge film sur Netflix aujourd’hui, l’éponge parlante bien-aimée est en fuite loin des États-Unis et du Canada. Animation de Paramount Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite arrive sur Netflix aujourd’hui, le 5 novembre, dans tous les pays à l’exception des États-Unis et du Canada, les Américains devant attendre l’année prochaine quand Le film SpongeBob arrive aux États-Unis… en VOD premium.

Cartoon Brew nous rappelle que Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite fait ses débuts sur Netflix aujourd’hui… sauf aux États-Unis et au Canada. C’est particulièrement frustrant pour les fans américains de l’éponge jaune jouant au ukelele, qui devront attendre l’année prochaine lorsque le film – qui est le tout premier entièrement CGI Bob l’éponge fonctionnalité – frappe la VOD premium. Et puis encore plus longtemps jusqu’à ce que le film soit exclusivement diffusé sur CBS All Access, le service de VOD par abonnement de Paramount, qui sera bientôt rebaptisé Paramount +. Au moins, les Canadiens ont eu la chance de voir le film lors de sa sortie en salles en août dernier.

C’est un déploiement très peu orthodoxe qui n’est devenu comme ça qu’en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), qui a bloqué la date de sortie initiale du film aux États-Unis, le 22 mai 2020. Mais après que la pandémie a frappé, Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite, a été mélangé autour du calendrier de sortie en salles avant de passer finalement à la diffusion en continu. Netflix et CBS All Access ont tous deux obtenu des offres chères pour Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite, qui aurait couvert le budget de 60 millions de dollars pour le film Paramount.

Cependant, si le studio peut être satisfait, le réalisateur du film ne l’est pas. Tim Hill a raconté à Looper les offres de streaming:

« C’est terrible. J’espérais une grande fanfare et une grande première et voir toutes les personnes avec lesquelles je travaillais, faire une projection avec les acteurs et l’équipe, pouvoir au moins remercier les gens, ce qui n’est jamais arrivé. C’était juste ce que nous faisons maintenant, comme: ‘Au revoir. Le film est terminé. Cela ne semblait pas naturel, bien sûr.

Voici le synopsis de Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite:

Ce week-end du Memorial Day, SpongeBob SquarePants, son meilleur ami Patrick Star et le reste du gang de Bikini Bottom ont frappé le grand écran dans le tout premier événement cinématographique CGI SpongeBob. Après que l’escargot de compagnie bien-aimé de Bob l’éponge, Gary, ait fait la sieste d’un escargot, Patrick et lui se lancent dans une aventure épique dans la cité perdue d’Atlantic City pour ramener Gary à la maison. Alors qu’ils naviguent dans les délices et les dangers de cette mission de sauvetage périlleuse et hilarante, SpongeBob et ses amis prouvent qu’il n’y a rien de plus fort que le pouvoir de l’amitié.

Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite aura une version premium de vidéo à la demande et CBS All Access aux États-Unis au début de 2021.

