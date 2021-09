The Society : une saison 2 encore possible, Netflix pourrait finalement changer d’avis et renouveler la série

Bien que la série ait été annulée en 2020, Netflix devrait donner à The Society saison 2 une autre chance de conclure correctement la série populaire dont les mystères n’ont jamais été expliqués. Diffusée sur Netflix en 2020, The Society était une histoire moderne à la “Sa Majesté des mouches”, qui suivait un groupe de lycéens de première et de terminale qui revenaient d’un voyage annulé et trouvaient la ville vide. Au fur et à mesure que les adolescents s’adaptent à la vie en solitaire, sans service cellulaire, sans Internet ni sortie des limites de West Ham, de nouvelles règles de vie sont créées tandis que des luttes de pouvoir montent les étudiants les uns contre les autres.

Dans une série de séries qui ont été annulées de manière préventive par la pandémie de COVID-19 à l’été 2020, l’une des pertes les plus décevantes a été The Society. Alors que Netflix avait déjà renouvelé la série pour une deuxième saison en 2019, il a été annoncé en août 2020, cinq mois après le début du tournage, que The Society était annulée. Deadline a rapporté que la décision de Netflix de mettre la série en boîte était due au fait que la pandémie avait causé des pertes financières imprévues et des conflits de calendrier. Si The Society avait un taux d’audience relativement élevé, il n’atteignait pas le même niveau que des séries Netflix comme Stranger Things, et a donc été l’une des premières à disparaître.

The Society | Season 2 is coming | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Netflix est en train de devenir un sauveur de spectacles pour les séries préférées des fans à combustion lente qui ont été annulées sur d’autres plateformes comme Manifest, ce qui rend Netflix hypocrite pour ne pas avoir sauvé ses propres séries qui étaient populaires avant leur annulation. Lorsqu’il a été annoncé que Netflix allait annuler The Society, les téléspectateurs et les membres de l’équipe ont été extrêmement déçus. La nouvelle a suscité une pétition Change.org pour le renouvellement de la série, qui compte actuellement près de 130 000 signatures – ce qui montre clairement que The Society a une base de fans solide qui souhaite que la saison 2 se réalise. Les membres de l’équipe étaient également furieux de cette décision, car ils étaient très enthousiastes à l’idée de retourner à New Ham. La star Kathryn Newton a même écrit sur Twitter qu’elle appréciait la pétition et qu’elle l’avait elle-même signée.

Il n’est pas impossible que la série Netflix reprenne là où elle s’est arrêtée chez les adolescents après deux ans d’absence de tournage. Si l’on se réfère au précédent de la série Stranger Things de Netflix, où il y aura un écart de trois ans entre le tournage des saisons 3 et 4, le vieillissement des acteurs n’est clairement pas une raison pour laquelle The Society ne pourrait pas aller de l’avant. De plus, presque tous les acteurs étaient nettement plus âgés que leurs personnages de 16 ou 18 ans, ce qui signifie que leur vieillissement ne serait pas aussi visible entre les deux saisons. Le seul problème est que The Society avait un grand ensemble d’acteurs, ce qui rendrait la programmation plus difficile. Étant donné que la série a une base de fans si dévouée, les spectateurs attendront aussi longtemps que nécessaire s’il s’agit d’obtenir enfin une résolution de cette série télévisée passionnante.

Bien qu’il soit peu probable que cela se produise de sitôt, il y a encore de l’espoir pour Netflix de sauver The Society pour une saison 2. D’abord, les créateurs n’ont jamais révélé la question la plus importante de la saison 1 qui n’a jamais trouvé de réponse : pourquoi les adolescents sont-ils piégés à West Ham ? Si les créateurs pensaient qu’il n’y avait aucune chance que The Society revienne à l’écran, ils auraient probablement atténué l’agacement des fans en révélant ses mystères. Le créateur de la série, Christopher Keyser, a confié à TV Line les grandes lignes de l’intrigue de la saison 2 de The Society, comme le mystérieux champ ouvert et l’établissement de “l’avant-poste”, qui poserait un conflit avec le reste de New Ham. Avec la façon dont la saison 1 s’est terminée et Netflix qui a clairement cru en la série pour la renouveler, The Society mérite une autre chance pour une saison 2.