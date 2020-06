The Social Network Dialogue, Remembering Jerry Stiller and Anne Meara & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez de plus près le script Aaron Sorkin a écrit pour Le réseau social pour voir comment il utilise certains dispositifs littéraires pour donner le dialogue rythmes et mélodies. De plus, regardez une merveilleuse conversation avec Ben StillerLes parents défunts, l’incroyable Jerry Stiller et Anne Meara, sur leur début de carrière dans le show-biz. Et enfin, écoutez des acteurs comme Harrison Ford, Jeff Goldblum, Terry Crews, Kristen Bell, et plus rappelant leur premier crédit IMDb.

Tout d’abord, Insider a un essai vidéo sur le dialogue d’Aaron Sorkin de Le réseau social, largement considéré comme l’un des meilleurs films de la décennie précédente. La vidéo se concentre sur les dispositifs littéraires que Sorkin utilise pour donner son rythme de dialogue à travers la répétition, de longues lignes de dialogue et même le mètre iambique.

Ensuite, les parents de Ben Stiller pourraient être repérés apparaissant dans les films de l’acteur et diverses sitcoms pendant longtemps. Malheureusement, ils sont tous les deux décédés, mais ils laissent derrière eux un long héritage de comédie incroyable, et cette discussion en deux parties avec eux de Theater Talk met en lumière leur carrière qui a commencé en tant que duo de comédie il y a des décennies. Écoutez, apprenez et appréciez.

Enfin, Vanity Fair a de grands acteurs comme Natalie Portman, Terry Crews, Harrison Ford, Jeff Goldblum, Kerry Washington, Martin Freeman, Laura Dern, Kumail Nanjiani, Willem Dafoe, Kristen Bell, Jessica Lange, Michael Douglas, Maggie Gyllenhaal et Jamie Lee Curtis tous jetant un regard en arrière sur le premier crédit qu’ils ont inscrit sur leur page de profil IMDb.

