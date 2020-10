The Sister Ending Explained: La véritable horreur du thriller paranormal

Attention: contient des spoilers pour The Sister

Quelle douce histoire. Le méchant a été traité. La pauvre Holly a finalement mis fin à la disparition d’Elise, et elle et son mari aimant Nathan ont eu le bébé pour lequel ils avaient tant essayé. Oui, d’accord, il est maintenant hanté par sa sœur décédée, mais qu’y a-t-il de nouveau? L’important est que tout se soit bien terminé. Unité. Bébé. Charmant.

Sauf, attendez, quoi? Uncharmant. Il n’y avait rien de doux La soeur‘Envoi en cours. Cela montrait un dangereux menteur qui s’en sortait sans écossais avec – essentiellement – un meurtre, et sa seule punition venant du fantôme de la femme qu’il avait enterrée dans les bois une décennie plus tôt. Elise morte n’a-t-elle pas assez souffert? Elle mérite de passer sa vie après la mort à hanter une maison majestueuse en peluche nichée dans un parc bien entretenu, sans l’effrayer à l’arrière de la berline de Nathan Redman.

Nathan peut porter le visage extrêmement sympathique de Russell Tovey, mais c’est un déguisement. Sous les yeux gentils et l’ambiance de tout le monde, il est un passif déséquilibré qui ne semblait sain d’esprit que Bob « renvoyé d’un train fantôme forain pour l’avoir posé sur un Morrow un peu épais ». Bob a tué Elise, mais Nathan l’a violée quand il s’est frayé un chemin dans la famille Fox.

Nouvel An 2009

Un bref récapitulatif des faits: le soir du Nouvel An 2009, Elise et Nathan se sont rencontrés dans les bois sur le chemin du retour d’une fête, où ils ont été récupérés par Bob, qui a garé la voiture dans un creux « hanté », leur a donné un sac de ce qu’ils pensaient être de la cocaïne et les ont laissés seuls. Elise a fait une ligne, puis a commencé à faire Nathan, avant de faire une crise, de se cogner la tête sur la vitre de la voiture et de mourir.

Quand Bob est revenu, il a convaincu Nathan de ne pas appeler d’ambulance, et ensemble, ils ont enterré le corps d’Elise dans une tombe boisée peu profonde. On apprend plus tard que Bob avait délibérément donné du cyanure à Elise et Nathan, dans l’intention de les tuer afin de prouver une fois pour toutes l’existence des spectres en créant le sien. Selon Bob, les circonstances d’une telle mort – jeune femme, sexe, près de l’eau courante – étaient mûres pour la fabrication de fantômes.

Bob s’est avéré avoir raison. Il a passé la décennie suivante à être hanté par le fantôme d’Elise Fox tandis que Nathan les a passés à réussir à devenir son beau-frère.

C’est vrai. Poussé au bord du suicide par sa culpabilité, Nathan a décidé que la meilleure façon de se réconcilier avec la famille Fox n’était pas de, vous savez, leur dire ce qui est arrivé à leur être cher mais pour infiltrer leurs rangs, épousez Holly et formez quatre à Pictionary.

Pour un esprit aussi troublé que le sien, cela devait avoir un certain sens. Vous avez détruit la vie de quelqu’un? Maintenant, arrêtez leur vie en les épousant et en devenant le protecteur de leur bonheur!

« Tout ce qui m’importe, c’est toi »

Si Nathan et Holly étaient tombés amoureux par accident, sans qu’il sache qu’elle était la sœur d’Elise, cela aurait été une autre affaire. Mais La soeur jouait à un jeu différent. Cela nous a distraits avec le méchant de bande dessinée de Dickens Bob, nous avons donc été aveuglés par un méchant beaucoup plus plausible dans Nathan. C’est le gentil garçon dont les mensonges ne servent qu’à protéger son partenaire. Tout ce qu’il fait est pour elle, parce qu’elle est tout ce qui compte.

En tant qu’obsessions, cela semble bénin, mais à chaque répétition, la ligne « Je ne me soucie que de votre bonheur » de Nathan sonnait de moins en moins gentille et de plus en plus comme la justification de tout un comportement manipulateur, contrôlant et couvrant le cul. Sa fixation pour sauver Holly était malsaine au point de névrose. Comme elle a plaisanté, «Il peut sembler assez sain d’esprit à l’extérieur. En dessous, il est fondamentalement mental. Langage insensible mis à part, c’est la véritable horreur de La soeur résumé.

Quand Bob a essayé de faire chanter Nathan pour qu’il dise clairement ce qu’ils avaient fait (cacher la robe couverte d’ADN d’Elise et rester à utiliser comme levier), Nathan a refusé parce que – dit-il – découvrir la vérité détruirait Holly.

Il avait probablement raison, mais à ce stade, il était un peu tard pour commencer à s’inquiéter des choses qui détruiraient Holly. Si la conscience monstrueuse de Bob l’a finalement poussé à faire la bonne chose, qu’est-ce que cela dit de Nathan que le sien n’a pas fait la même chose et qu’il se tenait sur le chemin de Bob?

Pour protéger Holly (lui-même), et poussé par la réalisation que Bob avait également l’intention de le tuer avec le cyanure, Nathan a planifié et exécuté le meurtre de Bob. Il est allé chez lui avec une bouteille de whisky contenant du Témazépam, a fait semblant de le boire avec lui, puis a enfilé des gants en caoutchouc pour verser le reste des somnifères dans le cou de Bob. Lorsque Bob a tenté d’appeler le 999, Nathan a réfléchi rapidement, a prétendu que l’appel venait de lui et a étouffé Bob avec un coussin jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.

Bob a été laissé dans le genre de coma dont vous ne vous réveillez pas, selon le policier Jacki, qui savait exactement ce que Nathan avait fait et l’a aidé à le cacher. Ce que Jacki ne savait pas, c’était Pourquoi Nathan avait tué Bob, supposant qu’il l’avait fait comme un acte de vengeance héroïque sur le meurtrier d’Elise et non pour s’assurer que son secret restait secret. «Je vais m’assurer qu’elle sait ce que vous avez fait pour elle,» dit Jacki à Nathan, et c’est sûrement grâce au miel qu’elle a versé dans l’oreille de Holly qui a réconcilié le couple maintenant enceinte.

Justice servie?

En fin de compte, le rôle joué par Nathan dans la dissimulation du meurtre d’Elise est resté caché, Holly pensant maintenant à tort qu’il était le héros vengeur de sa sœur. Sa réputation n’a été améliorée que par sa tentative de meurtre de Bob, sa seule punition venant de sa propre culpabilité et du fantôme d’Elise (qui pourrait bien être le même). Nathan a été vu pour la dernière fois en voiture pour préparer la maison pour le retour de Holly et de leur nouvelle petite fille, avec le cadavre aux yeux fixes d’Elise à l’arrière de la voiture.

Fair-play à Ghost-Elise pour être venu hanter Nathan. Si elle fait un assez bon travail, peut-être qu’il fera la chose honorable et effraie, laissant Holly et le bébé à une vie libre de lui. Si c’est jusqu’où un homme comme lui ira pour assurer le «bonheur» de sa femme, que pourrait-il pour «protéger» sa fille?

The Sister est maintenant disponible sur ITV Hub.

Le message The Sister Ending Explained: The Paranormal Thriller’s True Horror est apparu en premier sur Den of Geek.

